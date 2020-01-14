Имущественный вычет с покупки жилья: как получить в 2020 году?

После покупки недвижимости россияне, которые платят налог на доход физических лиц (НДФЛ), могут вернуть часть уплаченных налогов из бюджета. Для получения налогового вычета не имеет значения, куплено жилье на собственные средства или в ипотеку.

Эксперты РБК-Недвижимость пояснили, сколько и как можно получить после покупки жилья и что для этого требуется.

Сумма

Сколько можно вернуть

Государство готово вернуть 13% от стоимости недвижимости налоговым резидентам России (живут в стране не менее 183 дней в течение года и уплачивают налог с зарплаты), но при этом установлен лимит, с которого будет исчисляться налоговый вычет. Для строительства или покупки жилья лимит составляет 2 млн руб. и 3 млн руб. при погашении процентов по ипотеке (кредитам). Таким образом, граждане могут вернуть в сумме до 650 тыс. руб. за покупку квартиры (260 тыс. руб.) и уплаченные проценты по ипотеке (390 тыс. руб.). Налоговый вычет за имущество, приобретенное в браке, может получить каждый из супругов. В сумме семья сможет вернуть до 1,3 млн руб.

Если недвижимость стоит менее 2 млн руб., то вычет будет рассчитываться в зависимости от суммы покупки, а остаток можно перенести на покупку других объектов. Воспользоваться вычетом от уплаты процентов по ипотеке можно только один раз и относительно одного объекта.

Сроки

Когда воспользоваться вычетом

Обращаться за налоговым вычетом при покупке жилья на вторичном рынке можно сразу после регистрации сделки. В новостройке — после сдачи дома в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи квартиры. Нужно учитывать, что сумма налогового вычета не может быть больше уплаченных вами за год налогов или ежемесячных платежей по НДФЛ. Декларации и заявления на вычет можно подавать в налоговую ежегодно, пока не исчерпается их лимит. Срока давности для получения имущественного вычета не существует, но заявить его можно только за три последних года, когда вы уплачивали налог.

Способ

Налоговая или работодатель

Есть два способа получения налогового вычета: через налоговую инспекцию и через работодателя. В последнем случае документы стоит подавать сразу, не дожидаясь конца года. Работодатель не будет удерживать НДФЛ с зарплаты, пока не исчерпается весь полагающийся лимит компенсации. Эти средства можно направить на погашение ежемесячных платежей по ипотеке.

Второй способ — обратиться в налоговую инспекцию. В этом случае нужно дождаться окончания года, в течение которого приобретено жилье. Такой способ подходит для тех, кто хочет получить большую сумму сразу. Возвращенные средства можно направить на ремонт квартиры, ее меблировку, крупные покупки или на досрочное погашение ипотеки.

Документы

Какие бумаги потребуется собрать

Для оформления имущественного вычета при покупке квартиры вам понадобится заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, получить на работе справку о сумме удержанных налогов по форме 2-НДФЛ. Подготовить копии (оригиналы тоже нужно предоставить) документов: выписку из ЕГРП или свидетельство о государственной регистрации права; акт о передаче налогоплательщику недвижимости (или доли в ней); документы, подтверждающие расходы на приобретение имущества; паспорт и свидетельство о заключении брака, если квартира приобретена в браке. При получении вычета по процентам по ипотеке потребуется договор с кредитной организацией, график погашения кредита и уплаты процентов за пользование заемными средствами.

Документы можно подать как в налоговой инспекции по месту регистрации, так и онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

Источник: РБК-Недвижимость

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