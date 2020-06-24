Инцидент на параде в Севастополе, который почти никто и не заметил

Что случилось с Т-34 на въезде на площадь Нахимова.

24 июня в ходе парада в Севастополе едва не случилось ЧП.

Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду, — пишет издание «Подъем» .

Да, техника древняя, раритетная, тем и ценная. В этом месте (стыке улицы Ленина с площадью Нахимова) – плавное закругление налево. Танк в поворот не вошел (это же рычаги, не руль), двигатель заглушили, до людей оставалось около 2 метров. Не случайно же ставят на парадах и ограждения, и оцепление, техника как-никак.

В Минобороны России отреагировали на сообщение об инциденте с танком Т-34. Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, танк не угрожал жизни зрителей, так как остановился на безопасном удалении от людей.

Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей… не было, — уточнили в ЮВО. — Остановка танка Т-34 также не повлияла на движение остальной колонны военной техники. Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку.

Техническая неисправность танка не повлияла ни на движение общей парадной колонны техники, ни на настроение зрителей. Отметим, что подавляющее большинство севастопольцев и гостей города, побывавших на параде, об этом инциденте узнали (узнают) из СМИ и соцсетей.

Фото и скриншоты: «Подъем», «Военное дело», пресс-служба правительства Севастополя, видео О. Агеева.