Инцидент в горно-лесной зоне «Коба-Кая» — травмировалась женщина

Инцидент в горно-лесной зоне «Коба-Кая» произошёл накануне вечером.
Во время пешей прогулки по тропе Голицына (городской округ Судак), женщина повредила ногу, самостоятельно передвигаться не смогла. Пострадавшая была обнаружена на туристической тропе Голицына на камнях, ведущих на мыс Капчик. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности и при помощи специальных носилок, она была эвакуирована к служебному автомобилю, после чего транспортирована в приемное отделение Судакской городской больницы, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают:
- Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.
- Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.
- У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.
- Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!
- Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.
- Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.
- Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».
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