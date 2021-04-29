Инцидент в горно-лесной зоне «Коба-Кая» — травмировалась женщина

Инцидент в горно-лесной зоне «Коба-Кая» произошёл накануне вечером.

Во время пешей прогулки по тропе Голицына (городской округ Судак), женщина повредила ногу, самостоятельно передвигаться не смогла. Пострадавшая была обнаружена на туристической тропе Голицына на камнях, ведущих на мыс Капчик. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности и при помощи специальных носилок, она была эвакуирована к служебному автомобилю, после чего транспортирована в приемное отделение Судакской городской больницы, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.