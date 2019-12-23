Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Инцидент в Ялте: двое парней обворовали сарай. Ущерб — 75 тысяч рублей

crimeapress_news

Инцидент в Ялте: двое парней обворовали сарай. Ущерб - 75 тысяч рублей

Инцидент в Ялте: двое парней обворовали сарай. Ущерб — 75 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:18 23.12.2019

В полицию в Ялте поступило заявление от 52-летнего местного жителя — в его сарай проникли неизвестные и совершили кражу личного имущества. Ущерб заявитель оценил в общую сумму свыше 75 тыс. рублей.

На место происшествия выехал наряд полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их. Подозреваемыми оказались 19-летний и 17-летний ранее не судимые ялтинцы. Под тяжестью улик молодые люди признали вину, написав явки с повинной. Установлено, что злоумышленники, убедившись в отсутствии свидетелей, повредили дверь сарая и проник внутрь. Молодым людям удалось похитить телевизор, микроволновую печь и элитный алкоголь и скрыться с места преступления. Полицейские обнаружили и изъяли похищенное. После проведения необходимых следственных мероприятий имущество будет передано законному владельцу, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  п.«б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде подписок о невыезде, — отмечают правоохранители.

Инцидент в Ялте: двое парней обворовали сарай. Ущерб - 75 тысяч рублей

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.