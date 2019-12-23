Инцидент в Ялте: двое парней обворовали сарай. Ущерб — 75 тысяч рублей

В полицию в Ялте поступило заявление от 52-летнего местного жителя — в его сарай проникли неизвестные и совершили кражу личного имущества. Ущерб заявитель оценил в общую сумму свыше 75 тыс. рублей.

На место происшествия выехал наряд полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их. Подозреваемыми оказались 19-летний и 17-летний ранее не судимые ялтинцы. Под тяжестью улик молодые люди признали вину, написав явки с повинной. Установлено, что злоумышленники, убедившись в отсутствии свидетелей, повредили дверь сарая и проник внутрь. Молодым людям удалось похитить телевизор, микроволновую печь и элитный алкоголь и скрыться с места преступления. Полицейские обнаружили и изъяли похищенное. После проведения необходимых следственных мероприятий имущество будет передано законному владельцу, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).