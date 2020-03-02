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Инцидент в Керченском проливе: на сирийском судне взорвался котел, пострадал моряк
Фото: vesselfinder.com

Инцидент в Керченском проливе: на сирийском судне взорвался котел, пострадал моряк

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:08 02.03.2020

Сегодня в Росморречфлоте сообщили об инциденте в Керченском проливе: в минувшую пятницу (примерно, в 7:30) на борту сирийского судна «Al Hani», стоявшего на якорной стоянке  в Керченском проливе произошел «хлопок». В машинном отделении взорвался котел. Пострадал один человек – второй механик. Он получил серьезные ожоги.

Получивший ожоги механик был передан на борт буксира «Меркурий» Морспасслужбы, доставлен на берег в порт Кавказ и передан медикам, — уточняет PortNews.

Отмечается, что на судоходство в данном районе Керченского пролива инцидент не повлиял, пожара на судне не произошло.

Инцидент в Керченском проливе: на сирийском судне взорвался котел, пострадал моряк

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