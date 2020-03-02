Инцидент в Керченском проливе: на сирийском судне взорвался котел, пострадал моряк

Сегодня в Росморречфлоте сообщили об инциденте в Керченском проливе: в минувшую пятницу (примерно, в 7:30) на борту сирийского судна «Al Hani», стоявшего на якорной стоянке в Керченском проливе произошел «хлопок». В машинном отделении взорвался котел. Пострадал один человек – второй механик. Он получил серьезные ожоги.

Получивший ожоги механик был передан на борт буксира «Меркурий» Морспасслужбы, доставлен на берег в порт Кавказ и передан медикам, — уточняет PortNews .

Отмечается, что на судоходство в данном районе Керченского пролива инцидент не повлиял, пожара на судне не произошло.