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Инцидент в районе мыса Капчик - спасали мужчину, потерявшего сознание
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Инцидент в районе мыса Капчик — спасали мужчину, потерявшего сознание

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:54 10.03.2020

Инцидент в районе мыса Капчик произошёл 8 марта —  мужчина, передвигаясь по горной тропе потерял сознание.

Пострадавший был обнаружен на туристической тропе «Голицына» в районе мыса Капчик с признаками гипертонического кризиса.  Ему была оказана психологическая и доврачебная помощь.  С помощью специальных  носилок пострадавшего эвакуировали к месту доступного подъезда автомобиля скорой помощи и передали медицинским работникам, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

МЧС Республики Крым напоминает туристам отправляющимся в горно -лесную местность:

  • Если у вас имеются хронические заболевания (сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нарушениями обмена веществ) – обязательно имейте под рукой аптечку с  необходимыми вам препаратами.
  • Не отправляйтесь в удаленную местность  в одиночестве.
  • Обязательное правило – ставить в известность родных, близких, друзей или МЧС о своих намерениях пойти в поход.  Для этого нужно позвонить в службу спасения, назвать себя, объяснить, куда вы собираетесь идти и в котором часу планируете вернуться. Эту информацию запишут, и, если в условленный час вы не отзвонитесь, что вернулись, МЧС начнет поиски.
  • Не забывайте брать с собой так называемый «тревожный чемоданчик». Это очень важно!   В   нем должны находиться лекарства первой необходимости, а в случае постоянного приема каких-то препаратов – их запас на неделю.
  • К средствам первой необходимости можно отнести: йод, стерильные салфетки, самые простые обезболивающие таблетки, например анальгин, а также антигистаминные препараты.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните: «101» или  «112»

Инцидент в районе мыса Капчик - спасали мужчину, потерявшего сознание

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