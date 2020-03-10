Инцидент в районе мыса Капчик — спасали мужчину, потерявшего сознание

Инцидент в районе мыса Капчик произошёл 8 марта — мужчина, передвигаясь по горной тропе потерял сознание.
Пострадавший был обнаружен на туристической тропе «Голицына» в районе мыса Капчик с признаками гипертонического кризиса. Ему была оказана психологическая и доврачебная помощь. С помощью специальных носилок пострадавшего эвакуировали к месту доступного подъезда автомобиля скорой помощи и передали медицинским работникам, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.
МЧС Республики Крым напоминает туристам отправляющимся в горно -лесную местность:
- Если у вас имеются хронические заболевания (сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нарушениями обмена веществ) – обязательно имейте под рукой аптечку с необходимыми вам препаратами.
- Не отправляйтесь в удаленную местность в одиночестве.
- Обязательное правило – ставить в известность родных, близких, друзей или МЧС о своих намерениях пойти в поход. Для этого нужно позвонить в службу спасения, назвать себя, объяснить, куда вы собираетесь идти и в котором часу планируете вернуться. Эту информацию запишут, и, если в условленный час вы не отзвонитесь, что вернулись, МЧС начнет поиски.
- Не забывайте брать с собой так называемый «тревожный чемоданчик». Это очень важно! В нем должны находиться лекарства первой необходимости, а в случае постоянного приема каких-то препаратов – их запас на неделю.
- К средствам первой необходимости можно отнести: йод, стерильные салфетки, самые простые обезболивающие таблетки, например анальгин, а также антигистаминные препараты.
В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните: «101» или «112»