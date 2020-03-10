Инцидент в районе мыса Капчик — спасали мужчину, потерявшего сознание

Инцидент в районе мыса Капчик произошёл 8 марта — мужчина, передвигаясь по горной тропе потерял сознание.

Пострадавший был обнаружен на туристической тропе «Голицына» в районе мыса Капчик с признаками гипертонического кризиса. Ему была оказана психологическая и доврачебная помощь. С помощью специальных носилок пострадавшего эвакуировали к месту доступного подъезда автомобиля скорой помощи и передали медицинским работникам, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.