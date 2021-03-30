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Инцидент в Севастополе – «заминировали» общественную приемную «Единой России»
Фото: страница ВК М.Развожаева

Инцидент в Севастополе – «заминировали» общественную приемную «Единой России»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:25 30.03.2021

Сегодня днем на ул. Большой Морской в Севастополе наблюдалось скопление силовиков, выставлялось оцепление. Причиной ажиотажа (а заодно и учений оперативных служб) стало анонимное сообщение о минировании партийного офиса.

Около 11:20 на электронный адрес общественной приёмной «Единой России» поступила информация о том, что здание на улице Большая Морская заминировано. На место сразу же выехали сотрудники МЧС, МВД, скорой помощи, газовой аварийной службы, кинологи. Силовики сработали слаженно и оперативно. На текущий момент все оперативно-следственные мероприятия завершены, взрывчатые вещества не обнаружены. Сотрудники исполкома и общественной приемной «Единой России» вернулись в офис, чтобы продолжить работу, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В ряде СМИ уже появились предположения о заказчиках из-за рубежа, которые хотят дестабилизировать работу «единороссов» в Севастополе. Случай не единичный (по стране), но Михаил Развожаев призывает сохранять спокойствие:

Не буду комментировать гипотезы, но прошу севастопольцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Мы под надежной защитой наших силовых служб.

Инцидент в Севастополе – «заминировали» общественную приемную «Единой России»

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