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Инцидент в СевГУ - в больницу попали восемь студентов

Инцидент в СевГУ — в больницу попали восемь студентов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:13 24.01.2020

Восемь студентов Севастопольского госуниверситета госпитализированы с признаками легкого отравления непонятной этимологии.

Недомогание у шести студентов, проживающих в общежитии №6, еще два случая в общежитии №8. Все они были госпитализированы. Одна девушка уже выписалась. Предварительный опрос пациентов показал, что все они питались в разных местах, — цитирует пресс-служба первого проректора СевГУ Дениса Ярыгина.

Причины случившегося выясняются, проводятся следственные мероприятия. Специалисты городского департамента здравоохранения и инфекционной больницы взяли все необходимые анализы.

Инцидент в СевГУ - в больницу попали восемь студентов

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