Инцидент в СевГУ — в больницу попали восемь студентов

Восемь студентов Севастопольского госуниверситета госпитализированы с признаками легкого отравления непонятной этимологии.

Недомогание у шести студентов, проживающих в общежитии №6, еще два случая в общежитии №8. Все они были госпитализированы. Одна девушка уже выписалась. Предварительный опрос пациентов показал, что все они питались в разных местах, — цитирует пресс-служба первого проректора СевГУ Дениса Ярыгина.