Инцидент в Симферополе: грабители «увели» у мужчины портмоне. В подъезде его же дома

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от 26-летнего местного жителя — в ночное время на лестничном пролете по месту его проживания неизвестный нанес ему телесные повреждения, после чего вырвал из рук портмоне с документами, банковскими картами и мобильным телефоном. Сумма причиненного ущерба составила порядка 22 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления были задержаны ранее не судимые местные жители 16 и 19 лет. Задержанные дали признательные показания в совершении этого грабежа, а также еще одного аналогичного преступления. С их слов, находясь возле кафе в вечернее время, они нанесли телесные повреждения 47-летнему мужчине, после чего похитили его сумку, в которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 15 тысяч рублей и документы на автомобиль. На сегодняшний день оперативниками проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного имущества, — озвучили детали сразу нескольких дел в пресс-службе МВД России в Крыму.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.«а», «г» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.