Инцидент в Симферополе: мужчина пытался «нагреть» кредитную организацию

К сотрудникам полиции в Симферополе поступило заявление от директора одной из кредитных организаций о том, что неустановленное лицо заключило договор займа, согласно которого путем обмана завладело денежными средствами в размере 70 тысяч рублей, принадлежащие организации.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю Николай Филь по подозрению в совершении данного преступления задержал ранее не судимого 40-летнего местного жителя. От задержанного уже поступили признательные показания. С его слов, он частным образом занимается куплей-продажей автомобилей. Под паспорт транспортного средства (ПТС) одного из купленных автомобилей он в офисе микрозаймов взял кредит. Через некоторое время мужчина восстановил ПТС как утерянный и обменял автомобиль на другой. Стражами порядка установлено, что деньги, взятые в кредит, он организации не вернул, а потратил по своему усмотрению, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Полиция Симферополя напоминает: