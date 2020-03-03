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Инцидент в Симферополе: мужчина пытался "нагреть" кредитную организацию
иллюстрация: открытые источники

Инцидент в Симферополе: мужчина пытался «нагреть» кредитную организацию

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:06 03.03.2020

К сотрудникам полиции в Симферополе поступило заявление от директора одной из кредитных организаций о том, что неустановленное лицо заключило договор займа, согласно которого путем обмана завладело денежными средствами в размере 70 тысяч рублей, принадлежащие организации.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю Николай Филь по подозрению в совершении данного преступления задержал ранее не судимого 40-летнего местного жителя. От задержанного уже поступили признательные показания. С его слов, он частным образом занимается куплей-продажей автомобилей. Под паспорт транспортного средства (ПТС) одного из купленных автомобилей он в офисе микрозаймов взял кредит. Через некоторое время мужчина восстановил ПТС как утерянный и обменял автомобиль на другой. Стражами порядка установлено, что деньги, взятые в кредит, он  организации не вернул, а потратил по своему усмотрению, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Полиция Симферополя напоминает:

  • если в отношении Вас или Ваших близких совершены противоправные действия, незамедлительно обратитесь в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону 102 (с мобильного 020).

Инцидент в Симферополе: мужчина пытался "нагреть" кредитную организацию

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