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Инцидент в воздухе над Черным морем: американский самолет-разведчик испугал гражданских пилотов
Фото: busybeetravelgroup, pixabay.com

Инцидент в воздухе над Черным морем: американский самолет-разведчик испугал гражданских пилотов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 04.12.2021

Гражданский самолет, следовавший из Тель-Авива в Москву, вынужден был менять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, накануне один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus «Тель-Авив – Москва».

Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон, — рассказал он.

Самолет (потенциальный нарушитель) на запросы с земли не отвечал. В Росавиации отказались комментировать данное сообщение.

Ранее сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США, и сопроводили их над акваторией Черного моря. По данным военных, после разворота иностранных самолетов от границы истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Инцидент в воздухе над Черным морем: американский самолет-разведчик испугал гражданских пилотов

Скриншот: PlaneRadar

Как сообщили российские военные, американские самолеты, приближавшиеся к госгранице РФ, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

Эту информацию подтверждают и данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Интересно, что поблизости брегов Крыма, над акваторией Черного моря и сегодня «работал» американский самолет-разведчик. На этот раз – экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, армии США, бортовой номер N488CR, взлетевший из аэропорта Констанца в 11:00. Самолет «засветился» в 61 км от российской границы.

Инцидент в воздухе над Черным морем: американский самолет-разведчик испугал гражданских пилотов

Скриншот: PlaneRadar

Инцидент в воздухе над Черным морем: американский самолет-разведчик испугал гражданских пилотов

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