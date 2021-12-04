Инцидент в воздухе над Черным морем: американский самолет-разведчик испугал гражданских пилотов

Гражданский самолет, следовавший из Тель-Авива в Москву, вынужден был менять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, накануне один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus «Тель-Авив – Москва».

Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон, — рассказал он.

Самолет (потенциальный нарушитель) на запросы с земли не отвечал. В Росавиации отказались комментировать данное сообщение.

Ранее сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США, и сопроводили их над акваторией Черного моря. По данным военных, после разворота иностранных самолетов от границы истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Как сообщили российские военные, американские самолеты, приближавшиеся к госгранице РФ, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

Эту информацию подтверждают и данные мониторингового ресурса PlaneRadar . Интересно, что поблизости брегов Крыма, над акваторией Черного моря и сегодня «работал» американский самолет-разведчик. На этот раз – экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, армии США, бортовой номер N488CR, взлетевший из аэропорта Констанца в 11:00. Самолет «засветился» в 61 км от российской границы.