Индекс новогоднего «Оливье». Вегетарианцы, естественно, выигрывают

Стоимость набора продуктов для приготовления всех видов «Оливье» оказалась ниже уровня инфляции. В наборе продуктов в этом году снизились цены на яйца, картофель, морковь, огурцы и репчатый лук.

Без оливье большинство россиян по-прежнему не могут представить новогодний стол. Для индекса мы вновь сделали подборку из трех видов салата «Оливье», в зависимости от предпочтения россиян — колбаса, рыба или вегетарианский.

Стоимость набора продуктов для приготовления всех видов «Оливье» по сравнению с прошлым годом оказалась ниже уровня инфляции. В среднем по стране больше всего подорожал оливье с рыбой до 694 рублей 94 копеек +6,17%, вегетарианский до 201 рубля 69 копеек +4,38% и с колбасой до 230 рублей 25 копеек +2,03%. В наборе продуктов в этом году снизились цены на яйца, картофель, морковь, огурцы и репчатый лук.

Оливье с «деликатесной» рыбой самый дорогой и самый подорожавший из трех видов салата. Если посмотреть на региональный разрез, то по сравнению с прошлым годом Оливье с рыбой стал дешевле в 6 регионах — в Калмыкии, Крыму, Ставропольском крае, Брянской, Курганской и Курской областях, а вот подорожал больше всего в Ненецком автономном округе аж на 25,5%. Дороже всего салат с рыбой будет стоить в Мурманской области более 900 рублей, а дешевле на Чукотке около 532 рублей. Подорожание набора продуктов для приготовления оливье с рыбой выше уровня инфляции фиксируется в 49 российских регионах.

Средним по стоимости и меньше всего подорожал самый известный Оливье с колбасой. Его приготовление обойдется дешевле прошлогоднего в 15 регионах (в Москве, Брянской, Воронежской, Тверской, Тульской, Челябинской областях, Коми, Крыму, Ингушетии, Чечне, Тыве, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах), а вот подорожал больше всего в Карелии на 12,6%. Дороже всего салат с колбасой будет стоить на Чукотке более 497 рублей, а дешевле в Мордовии менее 180 рублей. Подорожание набора продуктов для приготовления оливье с колбасой выше уровня инфляции фиксируется в 23 российских регионах.

Самым недорогим оливье остается вегетарианский. Его приготовление обойдется дешевле прошлогоднего в 11 регионах (в Москве, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Амурской, Ульяновской областях, Хакасии, Ингушетии, Крыму, Тыве,), а вот подорожал больше всего в Татарстане на 17,6%. Дороже всего салат с грибами будет стоить на Чукотке более 480 рублей, а дешевле в Ингушетии около 144 рублей. Подорожание набора продуктов для приготовления оливье с колбасой выше уровня инфляции фиксируется в 35 российских регионах.

При определении оптимального объема придерживаясь принципа рационального потребления, а не объедания и изготовления тазиками. В итоге мы пришли к выводу, что для среднестатистической семьи из 3-4 человек на новогоднем столе достаточно именно такого объёма — 800 грамм — исходя из весомой порции около 200 грамм на человека». С учетом того, что хорошие хозяйки на новогодний стол ставят не менее трех видов салатов, горячее, нарезки и фрукты выбор объема вполне взвешен и обоснован.

Все расчеты стоимости салатов сделаны на основе официальных данных — опубликованных цен на продукты на ресурсах Росстата и ограничены набором тех товаров, которые занимают заметную долю в потреблении по данным статистики.

Важно отметить, что в стоимости не учтены затраты электроэнергии — около 1,2 кВт или 0,028 кубических метров газа для того, чтобы отварить овощи и яйца, а также расход воды примерно 0,01 кубический метр для варки и охлаждения.

Покупать готовый или готовить самому, как и определять ингредиенты -выбор исключительно потребителя. Вкусовые предпочтения россиян меняются, как и рецептура салатов. Тысячи семей уже давно не ограничиваться традиционным набором салатов. Очень популярны в праздники салаты с мясом птицы, которая отлично сочетаются с нежными салатными листьями: это и сытно, и не обременительно для желудка.

источник: Центр стратегических разработок (Владимир Дробышевский, Директор по стратегическим коммуникациям ЦСР)

