Индивидуализация ОСАГО против инфляции. Как?

С началом индивидуализации ОСАГО прослеживается четкая тенденция на снижение и удержание стоимости полисов на стабильном уровне, хотя ежегодные скачки инфляции и активный рост цен на автозапчасти, казалось бы, должны способствовать обратному процессу. Как ни пытаются противники нововведений распространить и укрепить слухи об удорожании «автогражданки», утверждают специалисты, анализ официальной статистики подтверждает – стоимость полисов ОСАГО снизилась после 2018 года и держится на одном уровне вот уже три года.

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» сравнил данные по стоимости полисов от Российского Союза Автостраховщиков за период 2018–2021 гг. и данные о росте инфляции за тот же период, предоставленные аналитическим агентством «Автостат». Из них следует, что средняя цена полисов автострахования снижалась от отметки в 5 701 рублей (2018 год) до 5 581 рублей (2021 год), в то время как инфляция показала рост в два раза за тот же период: с 4,3% до 8,39%. Столь значительная разница доказывает, что меры, предпринимаемые ЦБ и страховым сообществом в рамках индивидуализации не только не увеличивают стоимость полисов, но и способствуют её постепенному снижению.

Первый этап реформы ОСАГО стартовал 9 января 2019 года. Указом Центробанка были пересмотрены коэффициенты «возраст-стаж» и «бонус-малус», которые являются ключевыми при расчете цены полиса, а также расширены границы тарифного коридора. В результате стоимость «автогражданки» не только не увеличилась, но даже сократилась на 5% (с 5 701 рубля в 2018 году до 5 423 рублей в 2019 году). Со вторым этапом реформы были введены индивидуальные тарифные факторы, по которым, начиная с сентября 2020 года, страховщики рассчитывают цену ОСАГО индивидуально для каждого водителя. При этом стоимость полиса зафиксировалась на уровне 2019 года и составила 5 497 рублей. Наконец, в 2021 году индивидуализация набрала силу и закрепила результаты прошлых лет, параллельно с этим стартовала общественная дискуссия о необходимости продолжения реформы ОСАГО. Всё больше водителей начали осознавать преимущества индивидуализации и оформлять полисы со скидками. Стоимость «автогражданки» снова осталась примерно на прежнем уровне и составила 5 581 рубль за 11 месяцев 2021 года.

Основной вектор индивидуализации, которого мы продолжим придерживаться и который был установлен полтора года назад, направлен на то, чтобы для опытного добросовестного автовладельца стоимость полиса оставалась такой же, либо снижалась. Для тех, кто ездит на своей машине аккуратно, не попадает в ДТП, не нарушает правила дорожного движения – страховые компании конкурируют за таких клиентов и готовы предоставлять им льготные условия. Для автовладельцев, которые попадают в аварии по своей вине, нарушают ПДД, водят агрессивно — для таких автовладельцев полис подорожает. Тем не менее, средняя цена полиса для добросовестных водителей не должна увеличиться, — объясняет исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев.

9 января в рамках старта третьего этапа индивидуализации расширен тарифный коридор ОСАГО и снижено более половины территориальных коэффициентов. Также среди ключевых изменений стоит отметить пересмотр коэффициентов «возраст-стаж» и КБМ, которые вступят в силу в апреле этого года. В рамках индивидуализации «автогражданки» на 2022 год запланированы ещё две поправки в закон об ОСАГО: увеличение лимитов возмещения по жизни и здоровью до 2 млн рублей и отказ от учета износа при расчете стоимости ремонта автомобиля. Все эти нововведения прокачают ОСАГО и сделают «автогражданку» ещё более востребованной в глазах водителей.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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