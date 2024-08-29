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Индустриальный парк в Феодосии готов на 65%
фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

Индустриальный парк в Феодосии готов на 65%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:01 29.08.2024

В селе Насыпное городского округа Феодосия, продолжается строительство индустриального парка. Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.

Строительство объекта осуществляется в соответствии с государственным контрактом от 27 декабря 2022. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», подрядчиком – АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация».

Индустриальный парк представляет собой совокупность цехов и складов с удобной инфраструктурой, расположенной на земельном участке площадью 122,37 гектара, — рассказал первый заместитель министра.

Административно-бытовой комплекс представляет собой двухэтажное здание общей площадью 596,9 кв.м. Первый этаж разделен на две независимые части: одна из них включает административные, санитарно-бытовые и технические помещения. Во второй части комплекса расположен блок мастерских, имеющий самостоятельный вход с улицы. На втором этаже расположены служебные и санитарно-бытовые помещения. Здание оборудовано доступом для людей с ограниченными возможностями передвижения и эвакуационными выходами.

Помещение контрольно-пропускного пункта (КПП) включает в себя одноэтажное здание, предназначенное для обеспечения безопасности и пропуска людей, а также два пристроенных навеса для автомобилей с общей площадью 672,93 кв. м. Также здесь расположено одноэтажное технологическое здание площадью 158.73 кв. м, которое включает производственные и санитарно-бытовые помещения.

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Территория индустриального парка оснащена всеми необходимыми инжиниринговыми системами: водоснабжением, газоснабжением, энергоснабжением и водоотведением, что обеспечивает комфортные условия для сотрудников и высокую степень безопасности.

Александр Резников также отметил, что на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 65 %. Сейчас на объекте работают 160 человек и 29 единиц техники.

В здании административно-бытового комплекса рабочие проводят окраску ограждения кровли, обрамлений, устанавливают пластиковые межкомнатные двери, монтируют элементы системы вентиляции и трубы системы отопления, благоустраивают территорию. В технологическом здании монтируют элементы системы вентиляции, устанавливают 15-литровый бойлер и другие работы.

На строительство индустриального парка выделено 1 974,69 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года.

По информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

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