Индустриальный парк в Феодосии: какие компании он принимает

Порядка 13 предварительных соглашений заключено с резидентами для их захода на площадки первого в Крыму индустриального парка «Феодосия», преимущественно это строительные компании. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.
По словам Фроловой, власти Крыма уделяют много внимания созданию промышленной инфраструктуры. Это видно, в частности, по индустриальному парку «Феодосия», который был запущен в прошлом году и сейчас активно наполняется резидентами.
Если анализировать структуру составляющих резидентов, то здесь, наверное, вперед вырывается строительная отрасль. Учитывая то, что сегодня ведется огромная стройка не только у нас в Республике Крым, а это и соседние наши новые регионы. И строительные предприятия имеют лидирующее значение, – сказала гостья эфира.
Она уточнила, что на сегодняшний день заключено порядка 13 предварительных соглашений для захода резидентов в индустриальный парк «Феодосия».
Проект первого в Крыму индустриального парка «Феодосия» презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума «РосЭкспоКрым» в Ялте. Новый объект был торжественно запущен в сентябре. Выступая на церемонии открытия, глава РК Сергей Аксенов сообщил, что преимущество этого парка для заходящих в него резидентов заключается в полной готовности всех коммуникаций за бюджетный счет.
источник: РИА Новости Крым
