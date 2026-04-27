Инфляция, однако: в Крыму подорожал отдых в санаториях, подскочили цены на бензин и стали дороже овощи

В марте цены в Крыму выросли на 0,7% по сравнению с февралем. <…> Больше всего подорожали отдых в местных санаториях и билеты на поезда. Из-за роста спроса на оздоровительный отдых в межсезонье компании смогли перенести в стоимость своих услуг возросшие затраты на содержание инфраструктуры и оплату труда персонала, — рассказала она.

При этом, по информации эксперта, рост цен на продукты был менее ощутим. Так, из-за расходов аграриев на обогрев и освещение теплиц в марте стали дороже помидоры и сладкий перец. Свекла, морковь, картофель и лук подорожали из-за роста издержек на хранение прошлогоднего урожая. Импортные фрукты – виноград, бананы и груши выросли в цене из-за подорожания логистики и ослабления рубля, которое случилось в марте.

Вместе с тем в целом за год цены на плодоовощную продукцию на крымских рынках снизились почти на 10%. Кстати, из продовольствия подешевели яйца: в стране и в регионе выросло их производство, и на местных рынках товара стало больше, — отмечает Денисенко.

Кроме того, подскочили цены на бензин. Это произошло из-за подорожания нефтепродуктов на мировом рынке, а также в связи с сезонным ростом спроса на топливо.

Из-за увеличения стоимости в начале года новых автомобилей также стали дороже подержанные иномарки, уточнила специалист. При этом продолжили дешеветь одежда, галантерея и трикотажные изделия. Более того, в регионе упала в цене аренда квартир, поскольку застройщики ввели в эксплуатацию новые дома, и предложение съемного жилья выросло, пояснила Денисенко.

Годовая инфляции в марте замедлилась в регионе до 6,8%. Однако пока остается выше, чем по стране. Это объясняется в том числе географическими особенностями региона. Туристический поток у нас несколько подогревает потребительский спрос. Это позволяет компаниям свободнее переносить возросшие издержки в стоимость своих товаров и услуг, — пояснила сотрудник финансового учреждения.

При этом сейчас динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг, что позволило Банку России снизить ключевую ставку до 14,5% годовых, добавила она.

Согласно прогнозам, годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Во втором полугодии текущего года устойчивая инфляция ожидается около 4% и будет находиться на цели в дальнейшем, заключила Денисенко.

источник: РИА Новости Крым