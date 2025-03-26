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Инфляцию в Крыму ускорило сокращение предложения отдельных продуктов и рост расходов на их производство
иллюстрация: pxhere.com

Инфляцию в Крыму ускорило сокращение предложения отдельных продуктов и рост расходов на их производство

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:17 26.03.2025

Основными причинами ускорения годовой инфляции в Крыму до 10,8% в феврале после 10,2% в январе стали сокращение предложения некоторых продуктов и увеличение расходов производителей и поставщиков.

Цены на питьевое молоко, творог и йогурт в регионе в феврале выросли в годовом выражении больше, чем в январе. Рост затрат на сырье, упаковку, доставку и оплату труда производители молочной продукции переносили в стоимость продуктов.

Ускорился годовой рост цен и на картофель. Причина – в сокращении урожая в прошлом году. Это привело к более раннему уменьшению запасов картофеля, поэтому на рынках республики его стало меньше.

Помидоры в Крыму подорожали. Их предложение на прилавках снизилось из-за уменьшения местного производства.

Ускорились годовые темпы роста цен на смартфоны, моющие и чистящие средства, что объясняется ростом издержек производителей электроники и бытовой химии, в том числе на логистику, оплату труда сотрудникам и импортные компоненты производства.

С другой стороны, уменьшился спрос на поддержанные иномарки, поэтому цены на них в годовом сопоставлении снизились сильнее, чем в январе.

Также замедлился годовой рост цен на проезд в железнодорожном транспорте. В прошлом году в этот период стоимость билета в поездах дальнего следования выросла более существенно, чем в феврале этого года – тогда это объяснялось повышенным спросом, в том числе из-за роста турпотока.

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В регионе и стране в целом годовая инфляция остается высокой. Возможности расширения производства по-прежнему отстают от внутреннего спроса. Недостаток специалистов на рынке труда и рост издержек ограничивают способность компаний наращивать производство товаров и услуг. В том числе с учетом этих факторов Банк России на очередном заседании Совета директоров 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. По оценке регулятора, для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Снижение годовой инфляции до 7–8% прогнозируется в 2025 году, а возвращение к 4% – в 2026 году.

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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