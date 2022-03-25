Инфляция в Севастополе в феврале 2022 года замедлилась, но по-прежнему превышает показатель по ЮФО и России

Годовая инфляция в Севастополе в феврале 2022 года замедлилась на 0,17 п.п., составив 10,88%, и по-прежнему превышает средний показатель по Южному федеральному округу (9,16%) и по России (9,15%).
Сдерживающее влияние на инфляцию оказало расширение предложения отдельных продовольственных товаров и высокая сравнительная база прошлого года по отдельным видам услуг. Инфляционные тенденции, вызванные усилением внешнего санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц. По оперативным данным, в конце февраля – начале марта увеличение темпов прироста цен на отдельных рынках определялось изменениями в поведении покупателей и компаний из-за повышения инфляционных ожиданий и роста общей неопределенности, а также ослаблением рубля, — отмечают специалисты Банка России.
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе в феврале составил 14,80% после 15,92% в январе.
Февраль выдался более теплым и солнечным, чем год назад, что обусловило снижение расходов тепличных хозяйств на отопление и освещение. Это привело к снижению цен в годовом выражении на огурцы и замедлению роста цен на свежую зелень. Предложение картофеля расширилось вследствие более раннего поступления импортного корнеплода (по сравнению с предыдущим годом), что способствовало замедлению роста цен на него.
Рост производства продукции птицефабрик в основных регионах-поставщиках в условиях более благоприятной, чем в прошлом году, эпизоотической обстановки обусловил замедление роста цен на яйца и куриное мясо.
Непродовольственные товары
Прирост цен на непродовольственные товары в феврале в Севастополе ускорился на 1,04 п.п., до 7,27%.
Усиление санкционных ограничений и ослабление рубля в конце февраля привели к временному повышению спроса на ряд товаров длительного пользования, что ускорило рост цен на смартфоны, электротехнику, отдельные виды лекарств. Сохраняющийся дефицит электронных компонентов, используемых при производстве, продолжал ограничивать предложение и обусловил ускорение подорожания новых иномарок.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в феврале составил 7,79%, что незначительно меньше января (7,95%).
Высокая сравнительная база 2021 года обусловила замедление годового роста цен на билеты в театр и услуги парикмахерских в феврале. Годом ранее отмечался рост спроса после смягчения противопандемийных мер, что позволило повысить цену на эти услуги. В феврале 2022 года ценовая политика не менялась.
Инфляция в Южном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Южном федеральном округе (ЮФО) в феврале 2022 года ускорилась до 9,16% после 9,10% в январе. Это сопоставимо с уровнем инфляции по России в целом — 9,15%. Ускорение инфляции в округе в основном связано с увеличением издержек производителей и поставщиков ряда продовольственных товаров. События на отдельных рынках, обусловленные усилением санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц. В то же время, по данным, собираемым Росстатом на недельной основе, увеличение темпов прироста цен на некоторых рынках в конце февраля – начале марта определялось ослаблением рубля и изменениями в поведении потребителей.
В целом по России инфляционное давление в феврале существенно усилилось, в том числе вследствие резкого изменения внешних условий в последние дни месяца. Ослабление рубля, повышение инфляционных ожиданий домохозяйств привели к всплеску спроса на отдельные группы товаров и услуг. В результате резко повысились цены на бытовую технику и электронику, зарубежные туры. Годовая инфляция увеличилась до 9,15%, месячный прирост потребительских цен — до 1,01% (с поправкой на сезонность), почти сравнявшись с пиковым значением октября 2021 года. По данным недельного наблюдения, в первой декаде марта быстрый рост цен продолжился. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.