Инфляция в Севастополе в феврале 2022 года замедлилась, но по-прежнему превышает показатель по ЮФО и России

Сдерживающее влияние на инфляцию оказало расширение предложения отдельных продовольственных товаров и высокая сравнительная база прошлого года по отдельным видам услуг. Инфляционные тенденции, вызванные усилением внешнего санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц. По оперативным данным, в конце февраля – начале марта увеличение темпов прироста цен на отдельных рынках определялось изменениями в поведении покупателей и компаний из-за повышения инфляционных ожиданий и роста общей неопределенности, а также ослаблением рубля, — отмечают специалисты Банка России.

Годовая инфляция в Севастополе в феврале 2022 года замедлилась на 0,17 п.п., составив 10,88%, и по-прежнему превышает средний показатель по Южному федеральному округу (9,16%) и по России (9,15%).

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Инфляция 10,31 10,04 10,09 11,05 10,88 Базовая инфляция 8,86 9,56 9,62 9,95 10,31 Прирост цен на Продовольственные товары 15,45 14,33 14,09 15,92 14,80 из них: — плодоовощная продукция 32,86 19,52 18,84 26,10 22,42 Непродовольственные товары 5,51 5,92 6,33 6,23 7,27 Услуги 6,79 7,08 7,08 7,95 7,79 из них: — ЖКУ* 6,31 7,12 7,12 8,68 8,68 — пассажирский транспорт 15,51 16,81 17,98 13,70 13,19 *без услуг гостиниц и прочих мест проживания Источник: Росстат

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе в феврале составил 14,80% после 15,92% в январе.

Февраль выдался более теплым и солнечным, чем год назад, что обусловило снижение расходов тепличных хозяйств на отопление и освещение. Это привело к снижению цен в годовом выражении на огурцы и замедлению роста цен на свежую зелень. Предложение картофеля расширилось вследствие более раннего поступления импортного корнеплода (по сравнению с предыдущим годом), что способствовало замедлению роста цен на него.

Рост производства продукции птицефабрик в основных регионах-поставщиках в условиях более благоприятной, чем в прошлом году, эпизоотической обстановки обусловил замедление роста цен на яйца и куриное мясо.

Непродовольственные товары

Прирост цен на непродовольственные товары в феврале в Севастополе ускорился на 1,04 п.п., до 7,27%.

Усиление санкционных ограничений и ослабление рубля в конце февраля привели к временному повышению спроса на ряд товаров длительного пользования, что ускорило рост цен на смартфоны, электротехнику, отдельные виды лекарств. Сохраняющийся дефицит электронных компонентов, используемых при производстве, продолжал ограничивать предложение и обусловил ускорение подорожания новых иномарок.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале составил 7,79%, что незначительно меньше января (7,95%).

Высокая сравнительная база 2021 года обусловила замедление годового роста цен на билеты в театр и услуги парикмахерских в феврале. Годом ранее отмечался рост спроса после смягчения противопандемийных мер, что позволило повысить цену на эти услуги. В феврале 2022 года ценовая политика не менялась.

Инфляция в Южном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Южном федеральном округе (ЮФО) в феврале 2022 года ускорилась до 9,16% после 9,10% в январе. Это сопоставимо с уровнем инфляции по России в целом — 9,15%. Ускорение инфляции в округе в основном связано с увеличением издержек производителей и поставщиков ряда продовольственных товаров. События на отдельных рынках, обусловленные усилением санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц. В то же время, по данным, собираемым Росстатом на недельной основе, увеличение темпов прироста цен на некоторых рынках в конце февраля – начале марта определялось ослаблением рубля и изменениями в поведении потребителей.

В целом по России инфляционное давление в феврале существенно усилилось, в том числе вследствие резкого изменения внешних условий в последние дни месяца. Ослабление рубля, повышение инфляционных ожиданий домохозяйств привели к всплеску спроса на отдельные группы товаров и услуг. В результате резко повысились цены на бытовую технику и электронику, зарубежные туры. Годовая инфляция увеличилась до 9,15%, месячный прирост потребительских цен — до 1,01% (с поправкой на сезонность), почти сравнявшись с пиковым значением октября 2021 года. По данным недельного наблюдения, в первой декаде марта быстрый рост цен продолжился. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.