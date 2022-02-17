Инфляция в Севастополе в январе 2022 года — 11,05%

Годовая инфляция в Севастополе по итогам января 2022 года ускорилась на 0,96 п.п. и составила 11,05%. Региональная инфляция заметно превысила средний показатель по Южному федеральному округу (9,1%) и по России (8,73%).
На федеральном уровне проинфляционное влияние оказал рост издержек производителей продовольственных товаров. Региональными факторами стали сокращение предложения некоторых видов плодоовощной продукции и внеплановое повышение взноса на капитальный ремонт, — отмечают в пресс-службе Банка России.
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе увеличился с 14,09% в декабре до 15,92% в январе.
Из-за невысоких перспектив хранения поставщики большинства овощей «борщевого» набора (картофель, свекла, морковь, лук) направляли продукцию в материковые регионы с более емким рынком и высокой логистической доступностью. Это привело к сокращению предложения и ускорению роста стоимости данных товаров на региональном рынке.
Из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации снизился урожай капусты, что негативно сказалось на предложении и ускорило подорожание.
Более холодный и пасмурный по сравнению с предыдущим годом январь привел к увеличению расходов местных теплиц на отопление и освещение, из-за чего значительно подорожали огурцы, и ускорился рост цен на свежую зелень.
Увеличение затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты и упаковку повлияло на рост издержек производителей молочной продукции в основных регионах-поставщиках и стало причиной подорожания молока, сыра, мороженого, сливочного масла.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в январе в Севастополе снизился на 0,1 п.п., до 6,23%.
По сравнению с январем 2021 года в начале текущего года улучшилась ситуация с поставками медицинских товаров, одежды, обуви, что способствовало замедлению роста цен в данных сегментах.
При этом вслед за мировой конъюнктурой возросли цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, на которой осуществляют закупки местные сети заправочных станций, не входящие в структуру крупных нефтяных компаний. Как следствие, в регионе ускорился рост цен на моторное топливо.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в январе повысился до 7,95% после 7,08% в декабре.
На динамику больше всего повлияло внеплановое повышение с 1 января текущего года минимального размера взноса на капитальный ремонт. Предыдущее повышение проводилось 1 июля 2021 года.
Смягчение противоэпидемических ограничений в регионе ускорило цены на билеты в театры и кинотеатры.
Инфляция в Южном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Южном федеральном округе в январе 2022 года ускорилась до 9,10% после 8,81% в декабре 2021 года. Это по-прежнему выше инфляции по России в целом – 8,73%. Ускорение инфляции в округе вызвано преимущественно увеличением издержек производителей и поставщиков ряда продовольственных товаров. Дополнительное проинфляционное влияние оказало повышение взносов на капитальный ремонт в нескольких регионах округа в большем, чем ранее, размере.
В целом по России в январе 2022 года годовая инфляция продолжила ускоряться по всем основным группам товаров и услуг. Более всего возросла продовольственная инфляция, что особенно заметно сказывается на инфляционных ожиданиях населения. Повышение месячного прироста цен (с поправкой на сезонность) произошло во многом за счет компонент с волатильными ценами. Тем не менее темпы удорожания товаров и услуг с устойчивой ценовой динамикой оставались повышенными. Инфляцию во многом определяет рост спроса, превышающий возможности расширения выпуска при ограниченности свободных трудовых ресурсов и сохраняющихся перебоях в производстве и логистике. По оценке Банка России, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%. Годовая инфляция снизится до 5,0 – 6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.