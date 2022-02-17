Инфляция в Севастополе в январе 2022 года — 11,05%

На федеральном уровне проинфляционное влияние оказал рост издержек производителей продовольственных товаров. Региональными факторами стали сокращение предложения некоторых видов плодоовощной продукции и внеплановое повышение взноса на капитальный ремонт, — отмечают в пресс-службе Банка России .

Годовая инфляция в Севастополе по итогам января 2022 года ускорилась на 0,96 п.п. и составила 11,05%. Региональная инфляция заметно превысила средний показатель по Южному федеральному округу (9,1%) и по России (8,73%).

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Инфляция 9,53 10,31 10,04 10,09 11,05 Базовая инфляция 8,49 8,86 9,56 9,62 9,95 Прирост цен на Продовольственные товары 14,64 15,45 14,33 14,09 15,92 из них: — плодоовощная продукция 25,26 32,86 19,52 18,84 26,10 Непродовольственные товары 5,42 5,51 5,92 6,33 6,23 Услуги 5,33 6,79 7,08 7,08 7,95 из них: — ЖКХ 6,35 6,76 7,47 7,23 8,78 — пассажирский транспорт 4,61 15,51 16,81 17,98 13,70 Источник: Росстат

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе увеличился с 14,09% в декабре до 15,92% в январе.

Из-за невысоких перспектив хранения поставщики большинства овощей «борщевого» набора (картофель, свекла, морковь, лук) направляли продукцию в материковые регионы с более емким рынком и высокой логистической доступностью. Это привело к сокращению предложения и ускорению роста стоимости данных товаров на региональном рынке.

Из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации снизился урожай капусты, что негативно сказалось на предложении и ускорило подорожание.

Более холодный и пасмурный по сравнению с предыдущим годом январь привел к увеличению расходов местных теплиц на отопление и освещение, из-за чего значительно подорожали огурцы, и ускорился рост цен на свежую зелень.

Увеличение затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты и упаковку повлияло на рост издержек производителей молочной продукции в основных регионах-поставщиках и стало причиной подорожания молока, сыра, мороженого, сливочного масла.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в январе в Севастополе снизился на 0,1 п.п., до 6,23%.

По сравнению с январем 2021 года в начале текущего года улучшилась ситуация с поставками медицинских товаров, одежды, обуви, что способствовало замедлению роста цен в данных сегментах.

При этом вслед за мировой конъюнктурой возросли цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, на которой осуществляют закупки местные сети заправочных станций, не входящие в структуру крупных нефтяных компаний. Как следствие, в регионе ускорился рост цен на моторное топливо.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в январе повысился до 7,95% после 7,08% в декабре.

На динамику больше всего повлияло внеплановое повышение с 1 января текущего года минимального размера взноса на капитальный ремонт. Предыдущее повышение проводилось 1 июля 2021 года.

Смягчение противоэпидемических ограничений в регионе ускорило цены на билеты в театры и кинотеатры.

Инфляция в Южном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в январе 2022 года ускорилась до 9,10% после 8,81% в декабре 2021 года. Это по-прежнему выше инфляции по России в целом – 8,73%. Ускорение инфляции в округе вызвано преимущественно увеличением издержек производителей и поставщиков ряда продовольственных товаров. Дополнительное проинфляционное влияние оказало повышение взносов на капитальный ремонт в нескольких регионах округа в большем, чем ранее, размере.

В целом по России в январе 2022 года годовая инфляция продолжила ускоряться по всем основным группам товаров и услуг. Более всего возросла продовольственная инфляция, что особенно заметно сказывается на инфляционных ожиданиях населения. Повышение месячного прироста цен (с поправкой на сезонность) произошло во многом за счет компонент с волатильными ценами. Тем не менее темпы удорожания товаров и услуг с устойчивой ценовой динамикой оставались повышенными. Инфляцию во многом определяет рост спроса, превышающий возможности расширения выпуска при ограниченности свободных трудовых ресурсов и сохраняющихся перебоях в производстве и логистике. По оценке Банка России, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%. Годовая инфляция снизится до 5,0 – 6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.