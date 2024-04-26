Инфляцию в Крыму в марте сдерживал рост предложения огурцов, помидоров и яиц

Годовая инфляция в Республике Крым в марте почти не изменилась и составила 7,3% после 7,2% в феврале. Рост цен сдерживало расширение предложения некоторых овощей и яиц. В то же время в регионе вырос спрос на ряд непродовольственных товаров, билеты на поезда и на аренду жилья, что отразилось на их стоимости.

В Крыму увеличились объемы производства яиц, из-за чего расширилось их предложение на рынках. В результате цены на этот продукт в годовом сопоставлении выросли меньше, чем в феврале. Также стоимость яиц скорректировали принятые местными властями договоренности с розничными сетями об установлении нулевой торговой наценки на отдельные категории продуктов. На прилавках в регионе стало больше помидоров и огурцов: производство тепличной продукции увеличилось как в Крыму, так и в целом по стране. В итоге в республике эти овощи в марте подешевели в сравнении с ценами того же месяца прошлого года, — отмечают в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Ситуация с медикаментами, стройматериалами, трикотажными изделиями и автомобильными шинами иная – высокий спрос позволил производителям и поставщикам переносить в цены возросшие издержки, в том числе на логистику и оплату труда. В результате эти товары подорожали в годовом выражении сильнее, чем в феврале.

Из-за роста спроса на поездки в Крым повысилась востребованность билетов на поезда дальнего следования. Это позволило частному перевозчику повысить стоимость проезда в купе скорого фирменного поезда. Как следствие, годовой рост цен в целом на услуги железнодорожного транспорта ускорился.

Кроме того, из-за роста турпотока в регион увеличился спрос на аренду жилья. В результате снять квартиру в Крыму в годовом сопоставлении в марте было дороже, чем в феврале.

В целом инфляция в регионе по-прежнему складывалась ниже уровня по Южному федеральному округу (7,6%) и по России в целом (7,7%). Для ее устойчивого снижения Банк России будет поддерживать жесткие денежно‑кредитные условия в течение продолжительного времени.