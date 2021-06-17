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Инфопомощь ЧС Керчь: В Telegram предлагают помощь жителям подтопленных районов Крыма
Иллюстрация: www.m24.ru

Инфопомощь ЧС Керчь: в Telegram предлагают помощь жителям подтопленных районов Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 17.06.2021

Центр управления регионом (ЦУР) в Республике Крым запустил онлайн-помощника в Telegram-канале для жителей подтопленных восточных районов полуострова. Об этом сообщили в ЦУР.

В связи с большим количеством сообщений в социальных сетях от жителей города Керчи, Ленинского и Кировского районов, где в ночь с 16 на 17 июня выпало рекордное количество осадков, ЦУР Республики Крым запустил информационный чат-бот «Инфопомощь ЧС Керчь». В основе — информация оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в чат-боте жители смогут найти телефоны экстренных служб, места размещения автоцистерн с питьевой водой и адреса пунктов временного пребывания пострадавших от наводнения.

Благодаря онлайн-помощнику жители Восточного Крыма смогут оперативно, на одном ресурсе получить полезную информацию. Это не только сэкономит драгоценное в данной ситуации время, но и поможет сориентироваться, — отметил руководитель ЦУР Крыма Анатолий Половинец.

Уточняется, что разделы онлайн-помощника будут корректироваться и обновляться в зависимости от изменения обстановки и по мере поступления новых вопросов и сообщений.

Инфопомощь ЧС Керчь: в Telegram предлагают помощь жителям подтопленных районов Крыма

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