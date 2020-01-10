Информация: адреса и телефоны территориальных органов ПФР в г. Севастополе

Отделение ПФР по г. Севастополю и Клиентская служба № 4 Управления ПФР в г. Севастополе работают по новому адресу: ул. Николая Музыки, 60а. Добраться можно маршрутами: троллейбусов 11(а), 12, 17, 20; автобусов 2, 12(а), 17, 20, 22, 25, 26, 29, 92, 94, 105, 137; маршруток 12(а), 17, 20, 25, 26, 29, 120. Остановки общественного транспорта «Техническая библиотека» / «Олега Кошевого» или «Кинотеатр Москва».

Консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения в Отделении ПФР по г. Севастополю предоставляются по телефону +7(8692) 22-13-31. Телефон горячей линии Клиентской службы №4 Управления ПФР в г. Севастополе +7(8692) 22-13-55, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по вопросам пенсионного и социального обеспечения можно обращаться в любую Клиентскую службу Управления ПФР в городе: