Информация о ликвидации последствий ЧС в Керчи и Ялте на вечер 1 июля

Керчь.

В Керчи на вечер 1 июля 129 человек (из них 9 инвалидов и 27 детей) находятся в пунктах временного размещения. Признаны пострадавшими 1 671 человек.

Проведена работа по материальной оценке. Составлено 620 актов. Выплачены деньги 834 гражданам по 10 тыс. рублей; 85 человек — по 50 тыс. рублей, 682 человека получили по 100 тыс. рублей. Всего выплачено 80 790 000 рублей.

Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме.

В наиболее пострадавших от наводнения дворах Керчи в этом году будет выполнено благоустройство. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

Это не программа «Комфортная среда», однако работы будут выполнены по примеру ранее завершенного благоустройства придомовых территорий с учетом пожелания жителей. Будут установлены новые бордюры, проложены пешеходные дорожки и заасфальтированы внутридворовые проезды, произведена замена тротуарной плитки, в том числе на бельевых площадках, организованы парковочные места. Зеленые зоны останутся, демонтажу подлежат аварийные деревья. С сегодняшнего дня, по моему поручению, здесь уже началась санитарная обрезка деревьев, — рассказал Сергей Бороздин.

Ялта.

По состоянию на конец дня 1 июля остаются подтопленными 2 частных домовладения и 4 подвальных помещений МКД. По состоянию на 18:00 на территории муниципального образования городской округ Ялта из 19 частных домовладений остаются 7 засыпанных грунтом.

Работы по сносу, удалению деревьев в руслах рек, разбор завалов в руслах рек и дворах: удалено порядка 81 аварийных дерева в руслах рек, придомовых и общественных территориях. Работы велись на улицах Кривошты, Ломоносова, Киевской, Московской, вдоль русел рек Быстрая и Дерикойка.

На данный момент в пунктах временного размещения находится: 40 человек, из них 6 детей.

Для работы с заявителями создано 20 рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследования имущества и разъяснения порядка выплат начаты с 20 июня 2021 года. Для этого имущество должно находится в собственности.

Принято всего 943 обращений, в том числе: по утраченному движимому имуществу первой необходимости, поврежденному жилому помещению — 601; по поврежденным автомобилям — 149; — от бизнеса 193.

Составлено 350 акта обследования имущества первой необходимости.

Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 750 человек, на сумму 29 510 000 рублей.

Завтра – две недели со дня большого ялтинского потопа. Работа продолжается! Сушим, чистим, моем, дезинфицируем. Уже вывезено почти 50 тысяч тонн отходов, удалено 80 аварийных деревьев в руслах рек и на придомовых территориях, электро- и газоснабжение восстановлено полностью, с водой есть точечные проблемы, которые оперативно устраняются. Еще раз – спасибо каждому, кто помогает. Город оживает, — резюмировала глава администрации Ялты Янина Павленко.