Информация о ситуации с подтоплением Керчи. Утро 4 сентября

Напомни, подтопления в Керчи произошли в период с 11 по 18 августа.

По состоянию на 4 сентября 2021 г. откачаны все придомовые территории, дома частного жилого сектора, социально-значимые объекты. Выполнены все заявки по осуществлению просушки квартир и подвалов МКД, а также домов частного жилого сектора. По состоянию на 04.09. в ПВР (гостиница «Меридиан») размещено – 18 человек, из которых 6 детей (один инвалид ребенок). Для ликвидации ЧС 04.09.2021г. задействовано 49 человек, 24 единицы техники, — сообщили в пресс-служба МЧС России в Крыму.

В результате комиссионного обследования домовладений составлено 240 актов. По результатам обследований домовладений оформлено 669 заявок на выплату компенсации пострадавшим:

по 10 тыс. – 675 чел. (повторно 528 чел.);

по 50 тыс. — 313 чел. (повторно 255 чел.);

по 100 тыс. – 141 чел. (повторно 116 чел.).

Из резервного фонда Республики Крым на выплаты компенсаций пострадавшему населению от подтопления территории 17.06.2021г. выделено 145 миллионов 490 тысяч рублей. Выплачено компенсации:

по 10 тыс. рублей – 1301 чел. (13 010 000 руб.);

по 50 тыс. рублей – 184 чел. (9 200 000 руб.);

по 100 000 тыс. рублей – 896 чел. (89 600 000 руб.).

Общая сумма выплат составляет 111 810 000 руб.