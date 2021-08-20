Информация о ситуации с подтоплением в Керчи и Ленинском районе

Напомним, в период с 11 по 18 августа 2021 года произошли подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь. В результате обильных осадков всего было подтоплено:

18 частных домовладений;

20 придомовых территорий;

25 подвальных помещений многоквартирных домов;

7 социально значимых объектов;

другие объекты (стадион им. 50 летия Октября ул. М. Еременко, 9, оптовый рынок ул. Фурманова, центральный рынок ул. Сенная площадь 1).

По состоянию на 6:00 20 августа остаются подтоплены:

15 подвальных помещений многоквартирных домов:

4 социально значимых объектов.

С 16:00 18 августа введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» объектового уровня на территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в связи увеличением площади провала и оползня на них. Посещение экскурсантами данных объектов до устранения опасности прекращено, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Всего эвакуировано 23 человека, из которых 7 детей (один инвалид), из них размещено в ПВР (гостиница «Меридиан») – 14 человек, из которых 6 детей (один инвалид ребенок).

Для ликвидации ЧС задействовано 318 человек, 62 единиц техники, 14 плавсредств (лодки), 9 мотопомп, 7 тепловых пушек, 10 водооткачивающей техники.