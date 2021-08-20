Информация о ситуации с подтоплением в Керчи и Ленинском районе

Напомним, в период с 11 по 18 августа 2021 года произошли подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь. В результате обильных осадков всего было подтоплено:
- 18 частных домовладений;
- 20 придомовых территорий;
- 25 подвальных помещений многоквартирных домов;
- 7 социально значимых объектов;
- другие объекты (стадион им. 50 летия Октября ул. М. Еременко, 9, оптовый рынок ул. Фурманова, центральный рынок ул. Сенная площадь 1).
По состоянию на 6:00 20 августа остаются подтоплены:
- 15 подвальных помещений многоквартирных домов:
- 4 социально значимых объектов.
С 16:00 18 августа введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» объектового уровня на территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в связи увеличением площади провала и оползня на них. Посещение экскурсантами данных объектов до устранения опасности прекращено, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Всего эвакуировано 23 человека, из которых 7 детей (один инвалид), из них размещено в ПВР (гостиница «Меридиан») – 14 человек, из которых 6 детей (один инвалид ребенок).
Для ликвидации ЧС задействовано 318 человек, 62 единиц техники, 14 плавсредств (лодки), 9 мотопомп, 7 тепловых пушек, 10 водооткачивающей техники.
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