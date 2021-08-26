Информация о ситуации в городском округе Керчь. Утро 26 августа

Напомним, в период с 11 по 18 августа 2021 года на территории муниципального образования городской округ Керчь произошли подтопления.

В результате обильных осадков всего было подтоплено 18 частных домовладений; 20 придомовых территорий; 25 подвальных помещений многоквартирных домов; 7 социально значимых объектов и другие объекты (стадион им. 50-летия Октября ул. М. Еременко, 9, оптовый рынок ул. Фурманова, центральный рынок ул. Сенная площадь 1), — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По состоянию на 26 августа 2021 г. откачаны все придомовые территории, дома частного жилого сектора, социально-значимые объекты. Выполняются заявки на просушку квартир и подвалов МКД, а также домов частного жилого сектора.

С 16:00 18 августа введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» объектового уровня на территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в связи увеличением площади провала и оползня на них. Посещение экскурсантами данных объектов до устранения опасности прекращено.

Всего эвакуировано 23 человека, из которых 7 детей (один инвалид), из них размещено в ПВР (гостиница «Меридиан») – 18 человек, из которых 6 детей (один инвалид ребенок).

Для ликвидации ЧС задействовано задействовано 105 человек, 37 единица техники, 11 тепловых пушек, 10 единиц водооткачивающей техники.