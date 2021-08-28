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Информация о ситуации в городском округе Керчь. Утро 28 августа
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Информация о ситуации в городском округе Керчь. Утро 28 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:39 28.08.2021

В результате обильных осадков в Керчи  — в период с 11 по 18 августа — всего было подтоплено 18 частных домовладений; 20 придомовых территорий; 25 подвальных помещений многоквартирных домов; 7 социально значимых объектов и другие объекты (стадион им. 50-летия Октября ул. М. Еременко, 9, оптовый рынок ул. Фурманова, центральный рынок ул. Сенная площадь 1).

По состоянию на 28 августа 2021 г. откачаны все придомовые территории, дома частного жилого сектора, социально-значимые объекты. Выполняются заявки на просушку квартир и подвалов МКД, а также домов частного жилого сектора, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

С 16:00 18 августа введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» объектового уровня на территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в связи увеличением площади провала и оползня на них. Посещение экскурсантами данных объектов до устранения опасности прекращено.

Всего эвакуировано 23 человека, из которых 7 детей (один инвалид), из них размещено в ПВР (гостиница «Меридиан») – 18 человек, из которых 6 детей (один инвалид ребенок).

Для ликвидации ЧС 28 августа планируется задействовать 123 человека, 33 единиц техники, 11 тепловых пушек, 10 единиц водооткачивающей техники.

Информация о ситуации в городском округе Керчь. Утро 28 августа

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