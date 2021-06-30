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Информационная сводка о ликвидации последствий ЧС в Ялте и Керчи (конец дня 30 июня)

Информационная сводка о ликвидации последствий ЧС в Ялте и Керчи (конец дня 30 июня)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 30.06.2021

Ялта.

В Ялте на конец дня 30 июняостаются подтопленными 3 частных домовладения, 8 засыпаны грунтом. По результатам работы комиссий по оценке ущерба от ЧС не подлежат капитальному ремонту и дальнейшему проживанию 3 частных домовладения в Ялте и Кореизе, 70 жилых помещений повреждены.

На данный момент в пунктах временного размещения находится 40 человек.

Продолжается дезинфекция на объектах дорожного хозяйства, общественных и дворовых территорий.

Принято всего 861 обращение. По 662 гражданам подтвержден факт утраты ими частично или полностью имущества первой необходимости. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 658 человек.

Для ликвидации последствий подтоплений привлечены силы и средства: 1 319 человек, 236 единиц техники.

Информационная сводка о ликвидации последствий ЧС в Ялте и Керчи (конец дня 30 июня)

Керчь.

В Керчи на конец дня 30 июня в пунктах временного размещения остаются 128 человек. Составлено 613 акта по оценке ущерба материальных ценностей жителей. Признаны пострадавшими 1 671 человек. Всего выплачено 80 690 000 рублей.

Продолжается уборка и дезинфекция на объектах дорожного хозяйства, общественных и дворовых территорий.

Для проведения аварийно-спасательных работ задействованы: 1 808 человек, 82 единицы техники, 19 мотопомп, 8 лодок, 28 тепловых пушек.

Информационная сводка о ликвидации последствий ЧС в Ялте и Керчи (конец дня 30 июня)

Фото: rk.gov.ru.

 

Информационная сводка о ликвидации последствий ЧС в Ялте и Керчи (конец дня 30 июня)

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