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Информационная сводка о ликвидации последствий подтоплений в Керчи и Ялте. Утро 7 августа
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Информационная сводка о ликвидации последствий подтоплений в Керчи и Ялте. Утро 7 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:34 07.08.2021

Керчь

В ПВР в Керчи размещено 122 человека из них 25 детей, 9 инвалидов. Признано пострадавшими — 1719 чел.

Проведена работа 10 комиссионных групп по материальной оценке. Составлено 645 актов. Общая сумма компенсации — — 109 990 000 рублей.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории задействованы 15 чел. 2 ед. техн.

Ялта

На данный момент в ПВР находится: 39 чел., из них 6  детей.

Повреждены в результате ЧС и требуют капитального ремонта 111 жилых помещений общей площадью 8081,3 кв.м.

По пострадавшему бизнесу подано 200 заявок, ущерб составил 555,60 млн. руб. Компенсация, рассчитанная по методике Министерства экономики, составляет 272,20 млн. руб. Площадь подтоплений — 31,2 тыс. кв.м., в т.ч. арендованых площадей -15,7 кв.м.

Для ликвидации последствий подтоплений привлечены 154 человек, 23 ед. техники.

Информационная сводка о ликвидации последствий подтоплений в Керчи и Ялте. Утро 7 августа

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