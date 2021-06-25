Информационная сводка о подтоплении Керчи и Ялты. Утро 25 июня

Керчь

По состоянию на 6:00 25 июня пострадавшие (98 человек, из них 8 инвалидов и 23 ребенка) размещены в ПВР по адресу: г.Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан» и 36 человек из них — 7 детей в ПВР по адресу: пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тея».

Общее количество людей в ПВР: 134 человек из них 30 детей.

Принято 1085 обращений на возмещение материального ущерба службой ЕДДС 112 по г. Керчь. Составлено 528 актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей. Признано пострадавшими 1480 чел.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории г.Керчь задействованы 1698 чел. 111 ед. техники, 19 мотопомп, 6 лодок, 18 тепловые пушки.

Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме.

Ялта



Для работы с заявителями создано 20 рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследования имущества и разъяснения порядка выплат начаты с 20 июня 2021 года. Для этого имущество должно находится в собственности.

Принято всего 612 обращений, в том числе:

по утраченному движимому имуществу первой необходимости поврежденному жилому помещению — 422;

по поврежденным автомобилям — 108;

от бизнеса — 82.

Таким образом, по состоянию на 24 по 395 гражданам подтвержден факт утраты ими частично или полностью имущества первой необходимости.

Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 82 человек на сумму 7 920 000 руб.

Пострадавших 55 человек: из них 48 гражданам оказана амбулаторная помощь, 7 госпитализирован, 3 выписавшихся. Безвестно пропавшая — 1 человек (женщина — унесло течением). Погибший — 1 чел. Поисковые мероприятия продолжаются.

В Гурзуфе по ул. Санаторная в районе д. 11, размыта опорная стена, есть угроза обвала.

Остаются подтопленными 13 домовладений по адресам: пгт Кореиз, ул. Водовозовых, 2н, г. Ялта ул. Бирюкова 36, г. Ялта ул. Музейная 16, пгт Краснокаменка ул. Центральная 63, пгт Краснокаменка ул. Центральная 65, пгт. Краснокаменка, пер. Школьный 13, Ялта ул. Васильева 13, пгт. Мисхор Севастопольское шоссе 78, п. Кореиз, ул.Южная 54, п.Алупка, пер. Нагорный 8. Из них подтопленными остаются 3 подвала по адресам: г. Ялта Вергасова 12, г. Ялта ул. Игнатенко, 3, г. Ялта ул Ломоносова 49. — социально значимые объекты все освобождены от воды. — зафиксировано 26 обращений на просушку помещений из них 4 социально значимых, а именно: 1.Пгт Кореиз, Алупкинское шоссе,13 дача Рахманинова. 2.Ялта, ул. Калинникова, 14 Средняя школа №10. 3.Ялта, Киевская 14 «Общественная организация ветеранов Афганистана». 4. Ялта, ул.Пушкинская 5, Историко-литературный музей.

Работы по откачке продолжаются, подтопленных социально значимых объектов нет.

Произведена санобработка в 4 домах по улице Карла Маркса д. 8, 10, 14, 16. Очищена придомовая территория по ул. Садовая д. 30 — 150 кв.м. Вывезено 3360 т. мусора, прочищено каналов, ливнестоков, 150 м.

В результате ЧС в здании МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» затоплены помещения цокольного этажа и частично отдела истории и археологии. Общая площадь затопления 190 кв.м. На территории МБУК «Поляна сказок» подмыт склон за счет расширения русла реки Водопадная, при этом снесено 30 метров ограждения.

Всего эвакуировано 291 человек, из них 50 детей. Пункты временного размещения: 157 человек, из них остаются в ПВР — 35, детей — 5.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 5588 человек, 560 ед. техники.