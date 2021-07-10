Информационная сводка о подтоплении в Ялте и в Керчи. Утро 10 июля

ЯЛТА

В Ялте всего осталось очистить 3 заиленных подвальных помещения многоквартирных жилых домов. Силами сотрудников МО РФ, ГУ МЧС России по РК и волонтеров с помощью коммунальной техники осуществлена работа по отводу воды от жилых домов по расчистке проходов и проездов к жилым домам, расчищен подъезд к указанным жилым домам. Ежедневно задействовано не менее 50 человек МО РФ и 20 человек МЧС. Вывезено порядка 2170 тонн сели, работы продолжаются.

Продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС: на территории Ялты на 17 объектах дорожного хозяйства, 22 общественных территориях, 85 придомовых территорий, 2 реках, 2 районах ИЖС (ул. Джафера Сейдамета, ул. ЮБШ 27) г. Ялта и 5 поселках городского округа Ялта.

Для работы с заявителями создано 20 рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследования имущества и разъяснения порядка выплат начаты с 20 июня 2021 года. Для этого имущество должно находится в собственности.

Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам на сумму 33 030 000,00 руб., в том числе: 528 человек по 10 000,00 руб.; 165 человек по 50 000,00 руб.; 195 человек по 100 000,00 руб.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта привлечены 835 человек, 149 ед. техники.

КЕРЧЬ

По состоянию на 06:00 10 июля пострадавшие: 86 человек (из них 8 инвалидов и 19 детей) размещены в ПВР по адресу — г.Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан»; 44 человека (из них 2 инвалида и 10 детей) в ПВР по адресу — пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тея». Общее количество людей в ПВР: 130 человек, из них 29 детей, 10 инвалидов.

Проведена работа 10 комиссионных групп по материальной оценке. Составлено 682 акта. Выплачено: 1124 гражданам по 10 тыс. руб.; 136 гражданам по 50 тыс. руб., 822 гражданам по 100 тыс. руб. Всего выплачено 100 240 000 руб.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории г.Керчь задействованы следующие силы и средства РСЧС: 131 чел. 19 ед. техники, 3 мотопомп, 7 лодок, 9 тепловых пушек., водооткачивающая машина 1.

Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме.