Информационная сводка о подтоплении в Керчи и Ялте (конец дня 24 июня)

Керчь.

По состоянию на конец дня 24 июня в Керчи, в пунктах временного размещения остаются 135 человек. С ними работают психологи МЧС. Психологическая помощь оказана 212 человек.

Принято 989 обращений на возмещение материального ущерба. Составлено 525 актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей.

Продолжается расчистка домовладений от поваленных деревьев и мусора, санитарная обработка подвальных помещений и дорожного полотна, дезинфекция подъездов многоквартирных домов.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории Керчи задействованы следующие силы и средства: 1 701 человек, 1 143 единицы техники, 19 мотопомп, 6 лодок, 18 тепловых пушек.

Ялта.

В Ялте на конец дня 24 июня из 63 подтопленных домовладений, освобождены от воды 58. Остаются подтопленными 5 домов. Из 24 подвальных помещений многоквартирных домов, освобождены от воды 22. Воду также откачали из помещении 17 социально значимых объектов.

По данным Ялтинского филиала ГУП РК «Крымгазсети» из 395 абонентов, отключенных от газоснабжения, к газу подключено 376, остаются не подключенными 19 абонентов.

В городском округе Ялта организовано проведение работ по сооружению 54 временных дамбы (более 4,6 км.) использовано более 10 315 мешков. За сегодня проведено укрепление одной дамбы, использовано 315 мешков.

Кроме того, в Керчи и Ялте осуществляется санитарная обработка помещений зданий и территорий. В этот перечень вошли социально значимые объекты, подвальные помещения жилых домов, зданий и сооружений, освобожденных от воды, очищенных от намола и просушенных с помощью тепловых пушек. Меры предприняты с целью недопущения инфекционных заболеваний и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: ГУ МЧС России по РК.