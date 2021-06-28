Информационная сводка о подтоплении в Керчи и Ялте (конец дня 28 июня)

Ялта.

На конец дня 28 июня в пунктах временного размещения Ялты (гостиница «Авангард», пансионат «Горный» и лагерь «Смена») находятся 38 человек, в том числе 5 детей. По информации ГУП РК «Крымэнерго», электроснабжение в Ялте восстановлено полностью. От газа отключен дом №20 по ул. Кривошты (20 абонентов). По информации ГУП РК «Водоканал», водоснабжение восстановлено, но фиксируются случаи аварий на системах водоподачи. Частично отсутствует водоснабжение на Дарсановской 12, подвоз воды обеспечен.

Информация о проведенной работе по ликвидации последствий ЧС силами МЧС России:

установлены 54 временные дамбы, с использованием 900 мешков с песком, с целью отвода потока воды, общая протяженность дамб составила порядка 35 метров (всего с начала проведения работ использовано более 12 тыс. мешков с песком, общей протяженностью порядка 5 470 метров);

проведены работы по опиловке древесных элементов селевого потока в русле рек (за прошедшие сутки опиловано 23 дерева, всего с начала проведения работ около 77 деревьев);

оказана адресная помощь 8 абонентам домовладений (всего с начала проведения работ оказана адресная помощь 68 абонентам);

расчищены русла рек общей протяженностью около 200 метров;

вывезено 590 м куб. мусора и каменно-песочной смеси и другое.

Для работы с заявителями создано 20 рабочих групп. Принято всего 707 обращений. С 20 по 27 июня составлено 288 актов обследования утраченного имущества первой необходимости. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 130 человек.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта привлечены силы и средства 1 503 человека, 270 единиц техники.

Керчь.

По состоянию на вечер 28 июня 127 человек, в том числе 27 детей находятся в пунктах временного размещения (гостиница «Меридиан» и «Мечта Тея»).

Принято 1 125 обращений на возмещение материального ущерба. Составлено 582 акта по оценке ущерба материальных ценностей жителей. Признано пострадавшими 1 587 человек. Проведена работа 10 комиссионных групп по материальной оценке.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории Керчи задействованы 1 060 чел. 69 единиц техники, 22 мотопомпы, 8 лодок, 20 тепловых пушек. Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме.

Фото: rk.gov.ru