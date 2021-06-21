Информационная сводка о подтоплении в Керчи и Ялте от МЧС (на вечер 21 июня)

Керчь.

По данным МЧС РК, на вечер 21 июня в Керчи 91 пострадавший (из них 4 – инвалиды и 22 – дети) размещен в ПВР по адресу: ул. Марата 10, гостиница «Меридиан», 37 человек — в ПВР по адресу: пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тэя».

В Керчи составлено 458 актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей. Откачано свыше 23 тысяч кубометров воды. Сегодня откачка воды уже не проводилась.

Чистка ливневок и дренажей: За весь период прочищено 125, прокопано 2. Работы продолжаются.

Санитарная обработка подвальных помещений: за весь период 29 подвальное помещение, площадью 17 110 кв.м.; за 21 июня – 8.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории г.Керчь задействованы следующие силы и средства: 965 человек, 109 единиц техники, 27 мотопомп, 9 лодок, 33 тепловые пушки.

Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме.

Ялта.

В городе создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чьё имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, заявки принимают с 14.00 20 июня и до 29 июня включительно.

Для работы с заявителями создано 11 рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследование начинаются с 22 июня 2021 года.

На начало дня понедельника в Ялте оставались подтопленными 33 дома. На конец дня – 21.

Поступило 132 заявки о компенсации причиненного ущерба.

В ПВР размещено 157 человек.

По состоянию на данный момент электроснабжение в Ялте восстановлено.

По данным ГУП РК «Водоканал ЮБК», водоснабжение в Большой Ялте восстановлено на 90%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 24 водовозок.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым привлечены силы и средства: РСЧС 958 человек, 159 единиц техники.

Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым.

Фото: МЧС РК и страница Я.Павленко в Facebook.