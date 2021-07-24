Информационная сводка о подтоплении в Керчи и Ялте. Утро 24 июля

КЕРЧЬ

В ПВР в Керчи размещено 130 человек из них 29 детей, 10 инвалидов. Признано пострадавшими — 1719 чел.

Проведена работа 10 комиссионных групп по материальной оценке. Составлено 645 актов. Общая сумма компенсации — 107 530 000 рублей.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории задействованы 46 чел. 15 ед. техн.

ЯЛТА

На данный момент в ПВР находится: 40 чел., из них 6 детей.

Повреждены в результате ЧС и требуют капитального ремонта 111 жилых помещений общей площадью 8081,3 кв.м.

По пострадавшему бизнесу подано 200 заявок, ущерб составил 555,60 млн. руб. Компенсация, рассчитанная по методике Министерства экономики, составляет 272,20 млн. руб. Площадь подтоплений — 31,2 тыс. кв.м., в т.ч. арендованых площадей -15,7 кв.м.

Для ликвидации последствий подтоплений привлечены 218 человек, 46 ед. техники.