Информационная сводка о подтоплении в Керчи и Ялте. Утро 26 июня

Керчь

В Керчи в пунктах временного размещения остаются 130 человек.

По состоянию на 6:00 26 июня принято обращений на возмещение материального ущерба службой ЕДДС 112 по г. Керчь —1100. Составлено актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей — 551. Признано пострадавшими — 1480 человек. Обследовано 568 единиц автотранспорта, поврежденного вследствие подтопления.

Продолжается расчистка домовладений от поваленных деревьев и мусора, санитарная обработка подвальных помещений и дорожного полотна, дезинфекция подъездов многоквартирных домов.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления задействованы следующие силы и средства: 1136 человек, 99 ед. техники, 22 мотопомпы, 8 лодок, 20 тепловых пушек.

Ялта



В настоящий момент остаются подтопленными: 4 частных жилых домов и 10 подвальных помещений многоквартирных жилых домов.

По информации МБУ «Зеленстрой» в настоящее время проводится санитарная обработка в: сквере Юбилейный, сквере Калинина, Пионерском парке, бульваре Ломоносова, сквере по ул. Ломоносова.

Произведена санобработка в 4 домах. Вывезено 3360 т. мусора, прочищено 150 м каналов и ливнестоков.

В результате ЧС в здании МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» затоплены помещения цокольного этажа и частично отдела истории и археологии. Общая площадь затопления 190 кв.м. Также на территории МБУК «Поляна сказок» подмыт склон за счет расширения русла реки Водопадная, при этом снесено 30 метров ограждения.

Отключено от газоснабжения всего 19 абонентов, из них: Ялта 16 абонентов, юр. лица —3.

Силами ГУП РК «Водоканал ЮБК» было переложено 30 м трубопровода, откачено 600 м3, обеспечен подвоз автоцистернами 16 м3.

Для ликвидации последствий подтоплений привлечены силы и средства:6276 человек, 659 ед. техники.