Информационная сводка о подтоплении в Керчи и Ялте. Утро 3 июля

Ялта

По состоянию на 3 июля в Ялте остаются подтопленными 1 индивидуальное жилое строение (ул. Музейная д.3) и 2 подвальных помещения многоквартирных жилых домов (ул.Вергасова д.3, ул. Ломоносова д.49), заиленных подвальных помещений многоквартирных жилых домов — 5 (ул. Кривошты д.13, д.21, ул.Киевская 86, д. 88)

Из 19 частных домовладений остаются 7 засыпанных грунтом (ул. Вергасова д.12а, ул. Вергасова д.10, с. Васильевка, ул. Джафера-Сейдамета д.3, с. Васильевка, ул. Джафера-Сейдамета д.11, Южнобережное шоссе д. 27, Южнобережное шоссе д. 27, Южнобережное шоссе д. 27).

Вместе с тем по результату работы комиссий по оценке ущерба от ЧС не подлежат капитальному ремонту и проживание может нести угрозу жизни и здоровью населению в — 3 ЧДВ (г. Ялта пос. Кореиз ул. Радужная,15;

пос.Кореиз ул. Токмаковых,17; пос.Кореиз, ул.Токмакова,19) и 1 МКД (г.Ялта ул.Вергасова,12. Квартиры 1, 2, 3, 4, 7, 7а, 9, 12, 12а, 12б, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24), 70 жилых помещений поврежденных в результате чрезвычайной ситуации.

Проведена уборка сели, наносов, скальных пород на объектах дорожного хозяйства на 17 объектах (что составляет 100%).

Мойка объектов дорожного хозяйства КДМ 24км., (что составляет 100%).

Проведено дезинфекции на объектах дорожного хозяйства, общественных и дворовых территорий Ялты: подвалы, придомовые территории МКД 60 шт., общей площадью 15970 м2, осталось 27 шт. (что составляет 69 %), работы продолжаются.

Силами сотрудников МО РФ, ГУ МЧС России по РК и волонтеров с помощью коммунальной техники осуществлена работа по отводу воды от жилых домов по расчистке проходов и проездов к жилым домам, расчищен подъезд к указанным жилым домам. Ежедневно было задействовано не менее 50 человек МО РФ и 20 человек МЧС. Вывезено порядка 1820 тонн сели, работы продолжаются.

Раскрыжевано и удалено порядка 95 аварийных дерева в руслах рек, придомовых и общественных территориях. Работает 20 пильщиков (три бригады) с бензопилами на 3 объектах (ул. Кривошты, ул. Ломоносова, река Быстрая (ул. Киевская, ул. Московская от магазина ПУД к автовокзалу), река Дерикойка (в районе Октября)), работы продолжаются.

На данный момент в ПВР находятся: 38 чел., из них 6 детей.

Принято всего 979 обращений, в том числе: по утраченному движимому имуществу первой необходимости, поврежденному жилому помещению – 603; поврежденным автомобилям — 183; от бизнеса 193.

Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 459 человек на сумму 30 740 000,00 руб.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта привлечены 1306 человек, 235 ед. техники.

Керчь

Пострадавших 88 человек, из них 8 инвалидов и 19 детей, размещены в ПВР по адресу — г.Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан»; 41 человек, из них 1 инвалид и 8 детей в ПВР по адресу — пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тея». Общее количество людей в ПВР: 129 человек, из них 27 детей.

Проведена работа 10 комиссионных групп по материальной оценке. Составлено 620 актов

Выплачено: 834 человека по 10 тыс. руб., 85 чел. по 50 тыс. руб., 682 чел. по 100 тыс. руб.

Всего 80 790 000 руб.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории г.Керчь задействованы силы и средства от РСЧС: 373 чел. 21 ед. техники, 13 мотопомп, 8 лодок, 28 тепловых пушек.

Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме.