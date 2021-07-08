Информационная сводка о подтоплении в Керчи и Ялте. Утро 8 июля

Ялта

Силами сотрудников МО РФ, ГУ МЧС России по РК и волонтеров с помощью коммунальной техники в Ялте осуществлена работа по отводу воды от жилых домов по расчистке проходов и проездов к жилым домам, расчищен подъезд к жилым домам. Ежедневно было задействовано не менее 50 человек МО РФ и 20 человек МЧС. Вывезено порядка 1920 тонн сели, работы продолжаются.

На данный момент в ПВР находится: 38 чел., из них 6 детей.

С помощью сотрудников МО РФ, МЧС, МБУ «ДЭУ» очищено русло реки Бабу протяженностью порядка 0,72км, река Водопадная порядка 0,75км, работа по очистке русел рек продолжается в круглосуточном режиме. Ведутся работы по углублению дна русел рек.

Проведена уборка сели, наносов, скальных пород на объектах дорожного хозяйства на 17 объектах из необходимых 17 (что составляет 100%).

Мойка объектов дорожного хозяйства КДМ 24км., из необходимых 24 км (что составляет 100%).

Поступило обращение от ООО СК «Комфорт» об оказании содействия по очистке подвалов домов ул. Киевская, 22, ул. Блюхера, 52, ул. Блюхера, 54, а также придомовые территории ул. Блюхера, 56, ул. Блюхера, 58, ул. ЮБШ, 1., находящихся в их управлении, так как собственными силами справиться не представилось возможным. Планируется проводить указанные работы.

Принято всего 979 обращений, в том числе: по утраченному движимому имуществу первой необходимости, поврежденному жилому помещению – 603, по поврежденным автомобилям – 183; от бизнеса 193.

Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 509 человек на сумму 32 290 000,00 руб.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта привлечены 897 человек, 162 ед. техники.

Керчь

По состоянию на 06:00 8 июля пострадавших: 88 человек, из них 8 инвалидов и 19 детей, размещены в ПВР по адресу — г.Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан»; 44 человек, из них 2 инвалида и 10 детей в ПВР по адресу — пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тея».

Общее количество людей в ПВР: 132 человек из них 29 детей. Признано пострадавшими 1986 чел.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории г.Керчь задействованы силы и средства от РСЧС: 244 чел. 30 ед. техники, 5 мотопомп, 7 лодок, 2 спасательных плота, 10 тепловых пушек.

Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме.