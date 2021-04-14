Информационный сервис COVID-19 в Севастополе — лучшая практика в РФ

О том, что лучшей практикой региональной цифровизации в Российской Федерации признан Информационный сервис COVID-19 в Севастополе, рассказали на семинаре по лучшим практикам региональной цифровизации в отрасли «Здравоохранение». Сервис создан для взаимодействия органов власти города, информирования граждан, в том числе о результатах ПЦР-тестов.

В период пандемии мы столкнулись с острой необходимостью объединить власть города и людей, своевременно информировать людей обо всех предпринимаемых мерах, формировать и предоставлять актуальную и достоверную статистику в режиме онлайн для оперативного штаба. Для этого и был разработан сервис COVID-19, он успешно работает и сейчас, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента цифрового развития Александру Осипову.

За время работы информационного сервиса было принято более 60 тыс. обращений граждан, через горячую линию осуществлено более 200 тыс. входящих и исходящих звонков, и почти 23 тыс. результатов тестов ПЦР внесено в базу.