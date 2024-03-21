Информационный центр МВД по РК — предоставление государственных услуг

по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

по выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации;

по выдаче справок о реабилитации;

по выдаче архивных справок.

Информационный центр МВД по Республике Крым осуществляет в электронном виде предоставление двух государственных услуг:

по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

по выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Чтобы получить государственную услугу в электронном виде необходимо подать заявление в электронном виде путем заполнения специальной формы в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru

источник: Информационный центр МВД по Республике Крым