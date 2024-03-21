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Информационный центр МВД по РК — предоставление государственных услуг

Информационный центр МВД по РК — предоставление государственных услуг

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:34 21.03.2024

МВД по Республике Крым напоминает гражданам о возможности оставлять отзыва о качестве оказанных государственных услуг по линии информационно-справочной работы на официальном сайте МВД России и сайте «Ваш контроль».

Информационный центр МВД по Республике Крым осуществляет предоставление пяти государственных услуг:

  • по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
  • по выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
  • по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации;
  • по выдаче справок о реабилитации;
  • по выдаче архивных справок.
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Информационный центр МВД по Республике Крым осуществляет в электронном виде предоставление двух государственных услуг:

  • по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
  • по выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Чтобы получить государственную услугу в электронном виде необходимо подать заявление в электронном виде путем заполнения специальной формы в  государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru

источник: Информационный центр МВД по Республике Крым

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