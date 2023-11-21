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Информация о взрывах в Саках и Евпатории — фейк

Информация о взрывах в Саках и Евпатории — фейк

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:24 21.11.2023

В соцсетях и проукраинских пабликах появилась информация о якобы взрывах в Саках и Евпатории.

Предположительно, горит Сакская ТЭЦ, — хихикает враг.

Официально: подобные слухи и публикации – провокация и фейк. В частности советник Главы Крыма Олег Крючков опроверг в своем Telegram-канале информацию о взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ:

Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории.  Доверяйте только официальным источникам. На западе Крыма, как и в других районах полуострова все спокойно.

Подтверждаем!

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С тегами: Крым и Украина

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