Информация о взрывах в Саках и Евпатории — фейк

В соцсетях и проукраинских пабликах появилась информация о якобы взрывах в Саках и Евпатории.
Предположительно, горит Сакская ТЭЦ, — хихикает враг.
Официально: подобные слухи и публикации – провокация и фейк. В частности советник Главы Крыма Олег Крючков опроверг в своем Telegram-канале информацию о взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ:
Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории. Доверяйте только официальным источникам. На западе Крыма, как и в других районах полуострова все спокойно.
Подтверждаем!
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С тегами: Крым и Украина