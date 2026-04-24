Инфраструктура Севастополя: в Сахарной Головке реконструируют водопровод
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:41 24.04.2026

В Сахарной Головке реконструируют сети водоснабжения в районе улиц Винницкой и Космонавта Волкова. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и завершатся к декабрю 2026 года. После того как специалисты закончат реконструкцию к обновленной системе будут подключены жители улиц Соколова, Добровольского, Космонавта Пацаева и других улиц района.

Подрядная организация прокладывает новую водопроводную сеть общей протяженностью более 960 метров. Трубы большего диаметра заменят изношенные участки и обеспечат запас прочности на годы вперед.

Важный момент: на время реконструкции вода подается по существующему водоводу. Переключение абонентов на новую сеть состоится после завершения всех работ и пусконаладочных мероприятий. Жителей заранее предупредят о датах и времени переключений. После завершения работ дома получат надежное и стабильное водоснабжение, — рассказал начальник службы водоснабжения «Водоканала» Владислав Покровский.

Проект предусматривает не просто замену труб, а комплексное решение нескольких задач: от увеличения диаметра водовода, что повысит давление и стабильность подачи воды до обустройства новых колодцев и выноса сетей с территорий частных домов, что минимизирует неудобства для жителей в процессе эксплуатации и обслуживания инженерных коммуникаций.

Одна из особенностей проекта — применение метода горизонтально-направленного бурения. Это бестраншейная технология прокладки труб: буровая установка создает скважину под землей, в которую затем протягивают новый трубопровод.

Новый водопровод изготовлен из полиэтилена — современного и безопасного материала, который не подвержен коррозии и прослужит долгие годы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

