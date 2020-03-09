Иногда они возвращаются. Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%

Крым в 2019 году принял более 7,7 тыс. переселенцев из Украины, что почти на 17% больше, чем годом ранее. Такие предварительные данные миграционной статистики приводит ТАСС (со ссылкой на данные Крымстата).

Статистика свидетельствует: если в 2018 году на полуостров переселились 6 622 гражданина соседнего государства, то в 2019 году — 7 734 человека. При этом доля мигрировавших украинцев составляет почти 80% от общего числа переехавших на постоянное место жительства на полуостров граждан стран СНГ. «Число прибывших из стран СНГ – 9 674 человек.

В то же время сократилось число украинцев, покинувших Крым. Если в 2018 году, по предварительным подсчетам Крымстата, их было 4 600 человек, то в прошлом году — 3 922 человека.

Ранее спикер Госсовета РК Владимир Константинов сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тысяч человек, в том числе 50 тысяч – с Украины.