Иностранец привёз в Севастополь особо крупную партию наркотиков для сбыта. Продать не вышло

Согласившись с позицией заместителя прокурора города Севастополя Евгения Кадамова, который поддержал государственное обвинение по уголовному делу, суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего гражданина соседнего государства.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный вошел в организованную группу, которая занималась незаконным сбытом наркотиков в сети «Интернет». Его задачей было получить крупную оптовую партию наркотических средств и расфасовать на мелкооптовые. Затем он должен был оборудовать тайники на полуострове Крым и передать сведения об их расположении сообщникам.

В декабре 2024 года в Московской области мужчина получил 2 кг синтетического наркотика клефедрон, поместил его в две пластиковые бутылки, спрятал в бензобаке арендованного им автомобиля «Шкода-Рапид» и повез в Крым для сбыта. Преступным планам помешали сотрудники полиции, которые задержали его на автодороге «Севастополь – Ялта» в Балаклавском районе г. Севастополя и изъяли весь объем запрещенного к обороту вещества.

Расследование по уголовному делу проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

Балаклавский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Материалы в отношении сообщников мужчины выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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