Иностранные наблюдатели едут в Крым на выборы

Иностранные наблюдатели примут участие в контроле за ходом голосования на выборах в Госдуму на территории Крыма, несмотря на угрозы санкций, которые исходят от Европарламента. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

К нам уже прибывают делегации, сегодня мы их встречаем. Там и французы, и словаки, и многие другие. Будут участвовать все те, кто хотят посмотреть. Убежден, что тех людей, которые приедут, никакие угрозы санкций не остановят, — сказал Константинов.

Спикер крымского парламента добавил, что доклад, согласованный Европарламентом, является вмешательством во внутренние дела РФ.

Фамилии иностранных наблюдателей не называются. Ранее о троих наблюдателях из Франции сообщал глава крымского Избиркома Михаил Малышев.

Будет три человека из Франции. ЦИК из зарегистрировал. ЦИК их зарегистрировал. Вопрос, захотят они доехать до Крыма или нет, но планируют приехать, — заявил Малышев.

Ранее в четверг стало известно, что Европарламент согласовал доклад, призывающий ЕС ужесточить политику в отношении России. Согласно документу, ЕС должен отвергнуть «незаконные выборы», организованные Россией в Крыму, на «оккупированных» территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Интересно, что в прошлом году в Крыму побывала группа депутатов Европарламента во главе с президентом Ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани. Зарубежные гости оценили ход голосования по изменениям в Конституцию РФ.