Иностранных студентов в КФУ обучают по индивидуальным графикам

Крымский федеральный университет в условиях пандемии ведёт подготовку иностранных студентов по индивидуальным образовательным графикам.

Мы рассматриваем изменения, связанные с пандемией, как возможность создания новой образовательной среды. Например, для первокурсников, которые в большинстве своём ещё даже не приезжали в вуз, мы разработали специальные онлайн-курсы, всё проводим удалённо. При этом дистанционный режим работы даёт нам возможность привлечь большее количество студентов и предложить им более гибкие форматы обучения. Например, в этом году мы увеличили набор иностранных студентов по сравнению с предыдущим годом, – цитирует пресс-служба вуза ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

По его словам, для иностранных студентов, которые не могут приехать в вуз, преподаватели разработали онлайн-курсы и индивидуальные графики образовательного процесса. При этом практические занятия либо переносятся на более поздний период, либо проводятся в новом, дистанционном, формате.

Это новые условия жизни. Мы не можем применять те жёсткие правила, которые существовали раньше. Вузы должны подстроиться под новый формат работы и ответить на вызовы времени. Конечно, мы понимаем, что иностранным студентам сейчас тяжело, и мы готовы идти на встречу. Если студент демонстрирует мотивацию, стремление учиться, то, конечно, вуз будет поддерживать его в любом формате, – говорит Андрей Фалалеев.

Как отмечает ректор, сейчас вуз работает над развитием цифровых технологий и организацией инфраструктурных площадок для онлайн-обучения студентов, которые остались в Крыму.

На данный момент в Крымском федеральном университете обучается более 2000 студентов из 50 стран мира. Всего в общежитиях вуза проживают 1395 иностранных студентов, из них 398 уехали в свои страны на период пандемии.