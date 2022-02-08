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Инспекторы ГИБДД ужаснулись состоянием дорог в Ленинском районе Крыма

Инспекторы ГИБДД ужаснулись состоянием дорог в Ленинском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:12 08.02.2022

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района Крыма обследуют участки дорог и улиц района, в том числе железнодорожные переезды. На месте осуществляется фотофиксация выявленных недостатков, составляются акты о выявленных недостатках состояния дорог.

На вооружении Госавтоинспекции Ленинского района находится специальное измерительное устройство, с помощью которого инспекторы измеряют дефекты дорожного покрытия наших автодорог. Рейка дорожная универсальная предназначена для измерений поперечных и продольных уклонов дорожных покрытий и обочин, неровностей оснований и покрытия автомобильных дорог, определения крутизны заложения откосов, насыпей и выемок, — рассказали в ГИБДД.

Подчеркивается, что по результатам проведенного обследования возбуждены административные производства в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, за правонарушения, предусмотренные ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), для устранения дефектов дорожного покрытия, выбоин, нанесения горизонтальной дорожной разметки и устройства искусственного наружного освещения.

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Каждый из нас хочет ездить по хорошим дорогам с качественным асфальтовым покрытием. Госавтоинспекция принимает меры к решению данного вопроса. Но пока не все дефекты автодорог устранены, ГИБДД напоминает о соблюдении мер личной безопасности при управлении транспортными средствами, советует водителям быть бдительными, проезжая лужи, особенно в темное время суток, когда снижается видимость проезжей части, и соблюдать скоростной режим.

Инспекторы ГИБДД ужаснулись состоянием дорог в Ленинском районе Крыма

Фото: ГИБДД.

 


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