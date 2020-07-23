Институт «Шельф» стал подведомственным учреждением минстроя Крыма

Институт «Шельф» стал подведомственным учреждением министерства строительства и архитектуры Республики Крым. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.

Для республиканской строительной отрасли это настоящая победа. Регион испытывает острую нехватку квалифицированных кадров проектировщиков. Мы создали хороший задел на будущее, ведь от качественной проектно-сметной документации в огромной степени зависит конечный успех любого строительного объекта, – отметил вице-премьер.

Евгений Кабанов подчеркнул, что в дальнейшем планируется создание Республиканского Проектного института.

Мы вырастим в Крыму штат собственных специалистов, которых сегодня вынуждены искать по всей России, – сказал он.

Институт «Шельф» является многопрофильной организацией. Он сочетает функции изыскательского, проектного, научного центров, обеспечивая тем самым возможность решения сложных комплексных задач, возникающих в области проектного обеспечения инвестиционно-строительной деятельности. Учреждение занимается архитектурными и проектно-изыскательскими работами, топографической и кадастровой деятельностью. Ранее институт «Шельф» являлся подведомственным учреждением ГУП РК «Черноморнефтегаз».