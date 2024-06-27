Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Интерактивная панель — оборудование, которое помогает учиться
актуально в республике
Интерактивная панель — оборудование, которое помогает учиться
фото:

Интерактивная панель — оборудование, которое помогает учиться

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 15:16 27.06.2024

Интерактивная панель – это устройства, используемые в образовательных учреждениях для улучшения процесса обучения. По сути, интерактивная панель представляет собой большой сенсорный экран, похожий на планшет или смартфон, но значительно большего размера и с расширенными функциями. Эти панели обычно устанавливаются в классах и заменяют традиционные доски и проекторы.

Основные характеристики и функции интерактивных панелей

  • сенсорный экран: поддерживает мультитач, что позволяет нескольким пользователям одновременно взаимодействовать с панелью, рисовать, писать и перемещать объекты.
  • высокое разрешение: обычно интерактивные панели имеют разрешение Full HD или 4K, что обеспечивает четкое и яркое изображение.
  • встроенные компьютеры: многие панели оснащены встроенными компьютерами или поддерживают подключение внешних устройств (ноутбуков, планшетов, смартфонов) для отображения контента.
  • программное обеспечение для обучения: поставляются с предустановленным ПО, специально разработанным для образовательных целей, включая программы для создания презентаций, интерактивных уроков и заданий.
  • интернет-подключение: поддержка Wi-Fi и Ethernet для доступа к онлайн-ресурсам, учебным материалам и удаленному обучению.
  • мультимедийные возможности: встроенные динамики, камеры и микрофоны для проведения видеоконференций и воспроизведения аудио и видео материалов.

Преимущества интерактивных панелей в образовании

  • повышение вовлеченности учеников: интерактивные уроки привлекают внимание учеников и делают обучение более интересным и интерактивным.
  • разнообразие методов преподавания: учителя могут использовать различные мультимедийные ресурсы, включая видео, аудио, интерактивные упражнения и игры.
  • упрощение подготовки и проведения уроков: программное обеспечение позволяет быстро создавать и проводить уроки, а также сохранять материалы для дальнейшего использования.
  • поддержка дистанционного обучения: возможность проводить онлайн-уроки и взаимодействовать с учениками удаленно.

Примеры использования интерактивных панелей:

  • начальные и средние школы: для проведения интерактивных уроков по различным предметам, от математики до истории.
  • высшие учебные заведения: для проведения лекций, семинаров и презентаций.
  • специальное образование: использование интерактивных панелей для адаптации учебного процесса под потребности детей с особыми образовательными потребностями.

Специалисты отмечают, что использование интерактивных панелей в образовании способствует модернизации учебного процесса, делая его более технологичным и ориентированным на современные потребности учеников и преподавателей.

Критерии выбора интерактивных панелей

При выборе интерактивной панели для образовательных целей следует учитывать несколько ключевых критериев. Вот основные из них:

Размер экрана

  • размер диагонали: в зависимости от размеров класса и количества учеников, выбирайте панели с диагональю от 55 до 86 дюймов. Чем больше класс, тем больше должна быть панель.

Разрешение экрана

  • разрешение: для обеспечения четкости и ясности изображения лучше выбирать панели с разрешением не менее Full HD (1920×1080), а для больших экранов рекомендуется 4K (3840×2160).

Сенсорная технология

  • мультитач: панель должна поддерживать одновременное касание несколькими пользователями (обычно от 10 до 20 касаний).
  • тип сенсора: инфракрасные или емкостные сенсоры обеспечивают точное и быстрое реагирование на касания.

Яркость и контрастность

  • яркость: высокий уровень яркости (от 300 до 500 кд/м²) обеспечивает хорошую видимость даже в ярко освещенных классах.
  • контрастность: высокий коэффициент контрастности улучшает качество изображения.

Встроенное программное обеспечение

  • учебные приложения: обратите внимание на наличие предустановленного ПО для образования, которое поддерживает создание интерактивных уроков и заданий.
  • совместимость: панель должна поддерживать интеграцию с популярными образовательными платформами и сервисами.

Подключения и порты

  • порты: наличие различных входов и выходов (HDMI, USB, VGA, DisplayPort) для подключения внешних устройств.
  • беспроводные технологии: Wi-Fi и Bluetooth для подключения к сети и другим устройствам.

Удобство использования

  • интерфейс: дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс для учителей и учеников.
  • поддержка жестов: возможность использования жестов для управления панелью.

Надежность и долговечность

  • гарантия и сервис: надежные бренды предлагают гарантию и качественное сервисное обслуживание.
  • качество сборки: прочные материалы и защита экрана от повреждений.

Дополнительные функции

  • встроенные динамики и микрофоны: для проведения видеоконференций и воспроизведения мультимедиа.
  • камера: встроенная камера для видеозвонков и записи уроков.
  • энергосбережение: функции для экономии энергии и защиты окружающей среды.

Стоимость

  • бюджет: соотнесите свои финансовые возможности с необходимыми функциями. Учтите также стоимость установки и обслуживания.

Примеры вопросов при выборе:

  • Какого размера класс и сколько учеников будет использовать панель одновременно?
  • Нужно ли вам высокое разрешение для мелких деталей и текста?
  • Какие учебные программы и приложения вы планируете использовать?
  • Какое подключение и интеграции необходимы для ваших устройств?

Учитывая все эти критерии, вы сможете выбрать интерактивную панель, которая будет максимально эффективно соответствовать вашим образовательным потребностям и целям.

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: обзор

Комментарии для сайта Cackle
обзор
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.