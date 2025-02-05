Интерес россиян к летнему отдыху в Крыму в 2025 году вырос вдвое

Количество запросов на летние туры в Крым в 2025 году увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также отмечается рост спроса на отдых в Калининграде, Сочи и Геленджике. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Мы видим увеличение количества запросов на Калининград, Сочи, Геленджик, Крым. Причем туроператоры говорят, что чуть ли не в два раза увеличилось количество запросов именно на Крым, — сказала она. Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий заявлял ТАСС, что уровень бронирования отелей и гостиниц в регионе на майские праздники составил 27%, на летний период — 33%. По его словам, активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется не раньше марта, что зависит, в частности, от формирования летнего расписания и старта продаж железнодорожных билетов, которые поступают в продажу за 90 дней. Узнайте больше: В Крыму - мороз: что происходит на дорогах полуострова источник: ТАСС

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