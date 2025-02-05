Интерес россиян к летнему отдыху в Крыму в 2025 году вырос вдвое

Мы видим увеличение количества запросов на Калининград, Сочи, Геленджик, Крым. Причем туроператоры говорят, что чуть ли не в два раза увеличилось количество запросов именно на Крым, — сказала она.
Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий заявлял ТАСС, что уровень бронирования отелей и гостиниц в регионе на майские праздники составил 27%, на летний период — 33%. По его словам, активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется не раньше марта, что зависит, в частности, от формирования летнего расписания и старта продаж железнодорожных билетов, которые поступают в продажу за 90 дней.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический